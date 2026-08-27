Наводнение в Непале унесло пяти слонов в Индию (видео)

·56·Мир
Наводнение в Непале унесло пяти слонов в Индию (видео)

Сильное наводнение в Непале привело к неожиданному происшествию. Попавшие в бурный поток пять слонов пересекли границу страны и уплыли на территорию Индии.

В то время как их судьба оставалась неизвестной, спасатели приняли оперативные меры. Однако сообщение о том, как далеко унесло слонов, удивило многих.

Поток принес слонов до самой Индии

Пять слонов, унесенных мощным водяным потоком, добрались до штата Уттар-Прадеш в Индии.

Сообщается, что животных принесло к району плотины Гириджа.

Этот случай в очередной раз продемонстрировал всю силу стихийного бедствия.

Событие

Информация

Место происшествия

Непал

Слоны, унесенные потоком воды

5 шт.

Район прибытия

Индия, Уттар-Прадеш

Локация

Плотина Гириджа

Итог

Все спасены

Как прошла спасательная операция?

Чтобы безопасно вывести слонов на сушу, спасатели были вынуждены принять специальные меры.

После того как уровень воды понизился, появилась возможность вызволить животных из потока.

После этого:

  • уровень воды контролируемо снизили;

  • состояние слонов находилось под наблюдением;

  • все пять слонов были выведены в безопасную зону.

Самое главное, что все пять слонов, унесенных мощным потоком на большое расстояние, были благополучно спасены.

Самый удивительный аспект происшествия со слонами

Само по себе наводнение представляло огромную опасность. Но на этот раз стихийное бедствие серьезно повлияло не только на населенные пункты, но и на дикую природу.

Самой неожиданной частью истории стало то, что пять слонов вместе с водяным потоком преодолели путь из Непала до Индии.

Главный вопрос: выжили ли слоны?

Это был главный вопрос, который интересовал многих.

Судьба слонов, унесенных сильным течением на дальнее расстояние, вызывала тревогу.

Однако спасательная операция завершилась успешно.

После снижения уровня воды всех пяти слонов благополучно вывели на сушу.

Таким образом, несмотря на то, что сильное наводнение в Непале унесло пяти слонов до территории Индии, история завершилась самым главным — все животные остались живы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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