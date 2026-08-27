В доме умершей нищенки нашли миллионы

Жители города Манья в индийском штате Карнатака стали свидетелями неожиданного события. После смерти пожилой женщины в ее доме были обнаружены наличные деньги и монеты на миллионы индийских рупий. Этот случай вызвал большое удивление среди местных жителей.

Как сообщают индийские СМИ, женщину звали Хур. Она жила в районе Гатталу Лейаут города Манья и в течение нескольких лет просила милостыню у местной мечети, чтобы заработать на жизнь.

Выяснилось, что Хур часто жаловалась людям на то, что члены семьи уделяют ей недостаточно внимания. По этой причине она говорила, что была вынуждена просить финансовой помощи у других, чтобы покрывать повседневные расходы.

После смерти женщины ее дом был осмотрен. Тогда внутри жилища были найдены мешки, наполненные купюрами и монетами. Обнаружение такой крупной суммы в доме поразило местных жителей.

В процессе пересчета денег была выявлена индийская валюта на сумму более 3 миллионов рупий. Эта сумма эквивалентна более чем 8,7 миллиона рупий в пакистанской валюте. Однако местные жители сообщили, что общая сумма, найденная в доме, может составлять от 3 до 4 миллионов индийских рупий.

Новость о том, что в доме женщины, годами просившей милостыню у мечети, хранилась столь крупная сумма денег, стала главной темой для обсуждения в регионе.

В настоящее время среди местных жителей возникает ряд вопросов. В частности, пока остается неизвестным, когда и как Хур накопила эти средства, а также по какой причине она хранила дома такое количество наличных денег.

Таким образом, обнаружение крупной суммы денег в доме женщины, которая при жизни просила финансовой помощи, после ее смерти стало неожиданностью для жителей города Манья.