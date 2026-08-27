Таинственный диалог в Москве: каких договоренностей достигли руководители разведок России и США?
Несмотря на высокий уровень геополитической напряженности между Россией и США, прямые контакты между спецслужбами двух государств продолжаются. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил о визите в Москву руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа и о прошедших переговорах.
По словам Нарышкина, в ходе встречи были обсуждены широкий круг вопросов безопасности, входящих в компетенцию разведывательных ведомств двух стран.
«Это обычная практика между государствами»: Детали переговоров
Глава российской разведки заявил, что не стоит придавать этой встрече излишнюю политическую окраску и что подобные диалоги необходимы для обеспечения стратегической безопасности:
«В рамках визита директора Центрального разведывательного управления США в Москву были подробно рассмотрены ряд важных вопросов, относящихся к компетенции разведывательных ведомств двух государств. Это обычная и естественная практика, которая всегда существовала между крупными державами», — отметил Сергей Нарышкин.
Реакция Кремля: Связь, не прерывающаяся даже в самые тяжелые моменты
О значении закрытых диалогов между спецслужбами ранее высказывался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:
Постоянный канал связи: Песков особо подчеркнул, что контакты между спецслужбами США и России не прекращались даже в самые кризисные и трудные периоды двусторонних отношений;
Позитивный фактор: Представитель Кремля отметил, что сохранение такой линии прямой связи является позитивным и стратегически важным процессом для глобальной безопасности, предотвращения неожиданных столкновений и управления кризисами.
По мнению экспертов, такие закрытые переговоры между Москвой и Вашингтоном служат важным средством связи в обеспечении международной стабильности и борьбе с глобальными угрозами.
…