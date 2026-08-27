Samsung представила новые мониторы Одйссей

Южнокорейская компания Samsung представила широкой публике новое поколение игровых мониторов серии Одйссей. Согласно данным Иксбт.ком, среди новинок представлены как передовые модели с рекордной частотой обновления кадров, так и широкоформатные решения, ориентированные на киберспорт и профессиональных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Среди представленных устройств модель Одйссей Г6 Г60Х выделяется своими техническими характеристиками. Это 27-дюймовое устройство на базе ИПС-панели превосходит показатели, заявленные на ранних этапах, и способно обеспечить частоту обновления 1100 Hz при ХД-разрешении. Примечательно, что благодаря уникальным возможностям монитора, при использовании разрешения 1440п можно достичь частоты 600 Hz.

Широкий экран и высокотехнологичные модели КД-ОЛЭД

Еще одним примечательным устройством в линейке стал Одйссей OLED Г9, оснащенный огромной панелью с соотношением сторон 32:9 и технологией КД-ОЛЭД Пента Тандем. Монитор работает с частотой 360 Hz при родном разрешении 5120кс1440 пикселей. Однако при снижении разрешения до 2560кс720 пикселей появляется возможность увеличить частоту кадров до 720 Hz.

Тем не менее, стоит учитывать, что в таком режиме плотность пикселей составляет всего 54 ППИ, что в два раза меньше среднего показателя на рынке. В то же время модель Одйссей OLED Г8 с 32-дюймовой панелью КД-ОЛЭД поддерживает три режима работы. Пользователи могут выбирать между разрешениями 4К, 2К и Фулл ХД с частотой обновления 360, 520 или 680 Hz соответственно.

Огромный изогнутый экран с классическим соотношением сторон

Производитель уделил особое внимание модели Одйссей OLED Г7. В отличие от современных тенденций, это устройство выделяется огромной 42-дюймовой панелью с классическим соотношением сторон 16:9. Важно отметить, что такой большой экран имеет радиус кривизны 1000Р, что обеспечивает эффект глубокого погружения в игровой процесс.

Частота обновления кадров в данной модели установлена на уровне 165 Hz, и она предназначена для геймеров, которые ценят качество изображения, размер и удобство изогнутого экрана выше сверхвысокой скорости. Ожидается, что представленная Samsung комплексная линейка в будущем усилит конкуренцию на рынке игровых мониторов.