Samsung представила новые мониторы Одйссей

·11·Технологии
Samsung представила новые мониторы Одйссей

Южнокорейская компания Samsung представила широкой публике новое поколение игровых мониторов серии Одйссей. Согласно данным Иксбт.ком, среди новинок представлены как передовые модели с рекордной частотой обновления кадров, так и широкоформатные решения, ориентированные на киберспорт и профессиональных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Среди представленных устройств модель Одйссей Г6 Г60Х выделяется своими техническими характеристиками. Это 27-дюймовое устройство на базе ИПС-панели превосходит показатели, заявленные на ранних этапах, и способно обеспечить частоту обновления 1100 Hz при ХД-разрешении. Примечательно, что благодаря уникальным возможностям монитора, при использовании разрешения 1440п можно достичь частоты 600 Hz.

Широкий экран и высокотехнологичные модели КД-ОЛЭД

Еще одним примечательным устройством в линейке стал Одйссей OLED Г9, оснащенный огромной панелью с соотношением сторон 32:9 и технологией КД-ОЛЭД Пента Тандем. Монитор работает с частотой 360 Hz при родном разрешении 5120кс1440 пикселей. Однако при снижении разрешения до 2560кс720 пикселей появляется возможность увеличить частоту кадров до 720 Hz.

Тем не менее, стоит учитывать, что в таком режиме плотность пикселей составляет всего 54 ППИ, что в два раза меньше среднего показателя на рынке. В то же время модель Одйссей OLED Г8 с 32-дюймовой панелью КД-ОЛЭД поддерживает три режима работы. Пользователи могут выбирать между разрешениями 4К, 2К и Фулл ХД с частотой обновления 360, 520 или 680 Hz соответственно.

Огромный изогнутый экран с классическим соотношением сторон

Производитель уделил особое внимание модели Одйссей OLED Г7. В отличие от современных тенденций, это устройство выделяется огромной 42-дюймовой панелью с классическим соотношением сторон 16:9. Важно отметить, что такой большой экран имеет радиус кривизны 1000Р, что обеспечивает эффект глубокого погружения в игровой процесс.

Частота обновления кадров в данной модели установлена на уровне 165 Hz, и она предназначена для геймеров, которые ценят качество изображения, размер и удобство изогнутого экрана выше сверхвысокой скорости. Ожидается, что представленная Samsung комплексная линейка в будущем усилит конкуренцию на рынке игровых мониторов.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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