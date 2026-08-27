Омар Мармуш высказался о переходе в «Тоттенхэм» и планах тренера

Официально пополнивший ряды лондонского «Тоттенхэма» египетский бомбардир Омар Мармуш дал свое первое официальное интервью в новой команде. В заявлении пресс-службе клуба нападающий раскрыл, почему он выбрал именно проект «шпор» и каковы его будущие цели в команде.

Напомним, лондонский клуб арендовал Мармуша до конца сезона с правом выкупа.

«Мне очень понравились слова тренера»: Причина трансфера

Египетский форвард подчеркнул, что решающее значение в принятии решения сыграла личная беседа с главным тренером:

«Испытываю прекрасные чувства от того, что нахожусь здесь. Очень рад начать тренировки с командой и с нетерпением жду встречи с нашими болельщиками на стадионе. „Тоттенхэм“ считается одним из крупнейших клубов не только в Англии, но и во всем мире. Предложенный мне проект показался очень интересным. Я лично пообщался с главным тренером. Могу сказать, что озвученные им планы и философия мне очень понравились. Я уверен, что наши взгляды на футбол и страсть отлично совпадут», — сказал Мармуш.

Новая сила в линии атаки

Ожидается, что Мармуш, ранее зарекомендовавший себя своей высококлассной игрой в «Айнтрахте» и «Манчестер Сити», в новом сезоне станет главным атакующим оружием «Тоттенхэма».

Болельщики и специалисты предполагают, что высокая скорость и бомбардирские навыки египетского футболиста значительно усилят выступление лондонцев в Премьер-лиге и кубковых матчах.