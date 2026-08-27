Смартфон Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max прошел тестирование с аккумулятором 10 000 мАч

Как сообщает известное издание иксбт.ком, недавно представленный смартфон Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max прошел первые испытания, и были опубликованы результаты его автономности. Несмотря на то, что модель привлекла внимание своим огромным аккумулятором, результаты по времени работы оказались несколько неожиданными. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Стало известно, что новое устройство в зависимости от версии оснащается аккумулятором емкостью 10 000 мАч или 9210 мАч. Специалисты протестировали версию именно с самым емким аккумулятором, и результаты вызвали оживленные дискуссии среди любителей технологий.

Автономность и возможности зарядки

В ходе тестов, проведенных изданием ГСМ Арена, модель Redmi Ноте 17 Pro Max показала способность активно работать в течение 22 часов 31 минуты. Хотя это очень высокий результат, смартфон все же уступил некоторым конкурентам на рынке.

В частности, модель Poco Кс8 Pro Max с меньшим аккумулятором на 8500 мАч в предыдущих тестах показала результат 25 часов 21 минута, обойдя новый флагман с более крупной батареей. Тем не менее, Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max на практике доказал свою высокую выносливость для повседневного использования.

В частности, устройство способно держать заряд более 64 часов в режиме разговора и почти 38 часов при непрерывном просмотре видео. Кроме того, благодаря технологии зарядки 100 В аккумулятор можно зарядить до 52% всего за полчаса, а до полной емкости — всего за один час.

Основные характеристики и недостатки устройства

Специалисты уделили внимание и другим аспектам смартфона. В частности, было отмечено, что производительность несколько сдержанна по сравнению с высокой ценой, а качество экрана находится на высоком уровне.

Также было отмечено, что качество фото- и видеосъемки остается хорошим, несмотря на использование датчиков бюджетного уровня. Однако вес устройства в 230 граммов может вызвать неудобства у некоторых пользователей — гигантский аккумулятор сделал смартфон заметно тяжелее.