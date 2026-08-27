Huawei Nova 16с Pro выходит на глобальный рынок с 200-мегапиксельной камерой

·2·Технологии
Huawei Nova 16с Pro выходит на глобальный рынок с 200-мегапиксельной камерой

Китайский технологический гигант Huawei готовится вывести на международный рынок один из своих новых флагманских смартфонов — Huawei Nova 16с Pro. Согласно данным иксбт.ком, компания опубликовала первые официальные тизеры устройства на глобальной странице Huawei Мобиле и официально подтвердила его презентацию за пределами Китая. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Судя по опубликованным изображениям и информации, новая модель Huawei Nova 16с Pro является международной версией смартфона Huawei Nova 16 Pro, ранее представленного на китайском рынке. Внешне эти устройства практически идентичны, а основной акцент сделан на возможностях высококачественной съемки.

Передовые возможности оптики

Компания Huawei уже подтвердила, что будущий глобальный смартфон будет оснащен основной камерой на 200 Мп. Хотя остальные технические характеристики международной версии пока не раскрыты полностью, эксперты предполагают, что основной модуль будет таким же, как в китайской версии.

Если основная камера останется без изменений, Huawei Nova 16с Pro получит крупный 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1,28 дюйма и объектив с диафрагмой Ф/1,8. В китайской версии этот модуль дополняют 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 50-мегапиксельная перископическая камера с 3,7-кратным оптическим зумом. На передней панели ожидается размещение 50-мегапиксельной селфи-камеры высокого разрешения.

Дисплей и технические характеристики

Базовая модель, выпущенная на китайский рынок, оснащена крупным 6,84-дюймовым АМОЛЭД-экраном с разрешением 2856 × 1320 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Пиковая яркость этой панели достигает 6000 нит, что обеспечивает отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами.

Аппаратная часть устройства базируется на чипе ХиСиликон Кирин 9010С, а объем памяти представлен модификациями с 12 GB RAM и 256 GB, 512 GB или 1 TB встроенной памяти. Также в китайской версии установлен емкий аккумулятор на 7000 mAh с поддержкой зарядки 100 В. Однако, поскольку Huawei часто меняет емкость батареи для глобальных модификаций, этот показатель на международном рынке может немного отличаться. Ожидается, что корпус смартфона получит защиту по стандарту ИП65.

Точная дата презентации Huawei Nova 16с Pro пока не объявлена. Тем не менее, по данным инсайдеров, новое устройство может быть представлено 2 сентября в рамках глобального мероприятия Часе те Вилд вместе с умными часами Huawei Watch GT 7, Watch GT 7 Pro и Watch D3.

HuaweiNova 16s ProСмартфоныТехнологииНовости
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Смартфон Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max прошел тестирование с аккумулятором 10 000 мАчСмартфон Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max прошел тестирование с аккумулятором 10 000 мАчСегодня, 21:54SpaceX успешно погрузила дрейфовавший в океане Starship на специальное судноSpaceX успешно погрузила дрейфовавший в океане Starship на специальное судноСегодня, 21:28Samsung представила новые мониторы ОдйссейSamsung представила новые мониторы ОдйссейСегодня, 20:51Starlink обновил реферальную программу и ввел денежные вознагражденияStarlink обновил реферальную программу и ввел денежные вознагражденияСегодня, 20:29iPhone 17 занял шесть процентов мирового рынкаiPhone 17 занял шесть процентов мирового рынкаСегодня, 19:23Представлен Samsung Galaxy S26 FE: 7 лет поддержки и искусственный интеллектПредставлен Samsung Galaxy S26 FE: 7 лет поддержки и искусственный интеллектСегодня, 19:00
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Кавасаки готовится к серийному производству четвероногого робота Корлео
Кавасаки готовится к серийному производству четвероногого робота Корлео