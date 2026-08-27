Huawei Nova 16с Pro выходит на глобальный рынок с 200-мегапиксельной камерой

Китайский технологический гигант Huawei готовится вывести на международный рынок один из своих новых флагманских смартфонов — Huawei Nova 16с Pro. Согласно данным иксбт.ком, компания опубликовала первые официальные тизеры устройства на глобальной странице Huawei Мобиле и официально подтвердила его презентацию за пределами Китая. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Судя по опубликованным изображениям и информации, новая модель Huawei Nova 16с Pro является международной версией смартфона Huawei Nova 16 Pro, ранее представленного на китайском рынке. Внешне эти устройства практически идентичны, а основной акцент сделан на возможностях высококачественной съемки.

Передовые возможности оптики

Компания Huawei уже подтвердила, что будущий глобальный смартфон будет оснащен основной камерой на 200 Мп. Хотя остальные технические характеристики международной версии пока не раскрыты полностью, эксперты предполагают, что основной модуль будет таким же, как в китайской версии.

Если основная камера останется без изменений, Huawei Nova 16с Pro получит крупный 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1,28 дюйма и объектив с диафрагмой Ф/1,8. В китайской версии этот модуль дополняют 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 50-мегапиксельная перископическая камера с 3,7-кратным оптическим зумом. На передней панели ожидается размещение 50-мегапиксельной селфи-камеры высокого разрешения.

Дисплей и технические характеристики

Базовая модель, выпущенная на китайский рынок, оснащена крупным 6,84-дюймовым АМОЛЭД-экраном с разрешением 2856 × 1320 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Пиковая яркость этой панели достигает 6000 нит, что обеспечивает отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами.

Аппаратная часть устройства базируется на чипе ХиСиликон Кирин 9010С, а объем памяти представлен модификациями с 12 GB RAM и 256 GB, 512 GB или 1 TB встроенной памяти. Также в китайской версии установлен емкий аккумулятор на 7000 mAh с поддержкой зарядки 100 В. Однако, поскольку Huawei часто меняет емкость батареи для глобальных модификаций, этот показатель на международном рынке может немного отличаться. Ожидается, что корпус смартфона получит защиту по стандарту ИП65.

Точная дата презентации Huawei Nova 16с Pro пока не объявлена. Тем не менее, по данным инсайдеров, новое устройство может быть представлено 2 сентября в рамках глобального мероприятия Часе те Вилд вместе с умными часами Huawei Watch GT 7, Watch GT 7 Pro и Watch D3.