Изменяются правила въезда в Казахстан для граждан Узбекистана

Правительство Казахстана официально утвердило систему электронных разрешений на въезд — ЭТА (Электроник Травел Ауторизатион) для иностранных граждан, посещающих страну в безвизовом режиме, в том числе для граждан Узбекистана.

Новый порядок направлен на цифровизацию пограничного контроля и усиление безопасности, получение разрешения является абсолютно бесплатным и по истечении определенного срока станет обязательным для всех.

Условия и сроки получения разрешения ЭТА

Основные требования новой электронной системы заключаются в следующем:

Где оформляется: Заявления подаются через специально разработанную единую онлайн-платформу КазЭТА ;

Время подачи заявки: Гражданин, планирующий поездку, обязан отправить запрос через платформу не менее чем за 72 часа до пересечения границы;

Срок действия: Выданное разрешение ЭТА сохраняет свою силу в течение 180 дней (6 месяцев) . В течение этого периода гражданин имеет возможность свободно въезжать и выезжать на территорию Казахстана несколько раз;

Стоимость услуги: Оформление электронного разрешения осуществляется полностью бесплатно.

Когда и в каком порядке заработает система?

Система электронных разрешений будет внедряться не сразу, а в три этапа в целях создания удобства для населения:

С 1 ноября 2026 года: в тестовом режиме в международном аэропорту Актау и на четырех автомобильных пунктах пропуска на границе;

С 1 января 2027 года: в международных аэропортах Астаны и Алматы;

С 1 марта 2027 года: на полную мощность во всех остальных пограничных пунктах пропуска Казахстана;

Срок обязательности: Начиная с 1 июля 2027 года получение ЭТА станет официально обязательным для всех иностранных граждан, въезжающих без визы. До этого (то есть до 1 июля 2027 года) отсутствие разрешения не послужит основанием для отказа во въезде в страну.

Кто освобождается от получения разрешения ЭТА?

Согласно утвержденному правительством Казахстана списку, от получения данного разрешения освобождаются следующие категории лиц:

Дети до 16 лет ;

Граждане старше 65 лет ;

Лица, имеющие действующую визу Казахстана или вид на жительство (ВНЖ) в стране;

Международные авиапассажиры, не покидающие транзитную зону аэропорта.

Гражданам Узбекистана, планирующим поездку в соседнюю республику, рекомендуется заранее обратить внимание на данный новый электронный порядок в целях предотвращения лишних хлопот на пограничных пунктах.