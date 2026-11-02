В Южной Корее женщина удивила всех, устроив свадьбу в день своего развода

37-летняя Чо Син Ён, проживающая в Южной Корее, отметила день официального развода не как обычную дату, а как начало нового этапа в своей жизни. По этому случаю она даже организовала праздничную церемонию, похожую на настоящую свадьбу.

Для торжества женщина выбрала белое праздничное платье и пригласила близких и подруг. Столы были накрыты, был приготовлен праздничный торт. В присутствии гостей торт был разрезан, и праздник прошел в веселой атмосфере.

Однако самым трогательным моментом церемонии стало выступление Чо Син Ён перед гостями. Во время своей речи она не смогла сдержать слез.

Видео с этого необычного праздника быстро распространилось в социальных сетях и вызвало жаркие споры среди пользователей.

Некоторые поддержали решение женщины, расценив это как знак начала новой жизни после тяжелого периода и проявление самоуважения. Другие же выразили свое несогласие с тем, чтобы праздновать развод как свадьбу.

Таким образом, оригинальная церемония Чо Син Ён вызвала неоднозначную реакцию в интернете. Кто-то видит в этом символ свободы и новых возможностей, а кто-то считает подобный праздник излишеством.