Правила въезда в Казахстан меняются: что делать узбекистанцам?
Узбекистанцев, планирующих поездку в Казахстан, интересует новый порядок. Страна внедряет систему электронного разрешения на въезд — ЭТА для иностранцев.
Однако это не обычная виза. ЭТА представляет собой электронное разрешение, оформляемое перед поездкой для иностранцев, имеющих право на безвизовый въезд. Правительство Казахстана запустило платформу КазЭТА и сообщило, что система планируется поэтапно перевести в обязательный режим.
Что такое ЭТА и кому она нужна?
ЭТА — это Электроник Травел Ауторизатион, то есть электронное разрешение на поездку.
Согласно официальным данным Казахстана, она предназначена для граждан стран, которым не требуется виза для въезда в страну.
Между Узбекистаном и Казахстаном действует безвизовый режим. Согласно действующему соглашению, граждане двух стран могут въезжать и выезжать без визы на срок до 30 дней.
Поэтому новая система ЭТА может стать важным вопросом и для узбекистанцев.
Самый главный вопрос: заменяет ли ЭТА визу?
Нет.
ЭТА — это не виза, а система предварительного электронного получения разрешения.
Согласно официальной информации:
ЭТА оформляется в электронном виде;
заявка должна быть подана не менее чем за 72 часа до поездки;
разрешение действует 180 дней;
срок пребывания в стране определяется действующими миграционными правилами;
получение ЭТА само по себе не гарантирует въезд в Казахстан.
То есть срок действия в 180 дней в Казахстане не означает, что там можно находиться 180 дней.
Что нужно знать тем, кто едет в Казахстан?
При внедрении новой системы важно будет проверять вопрос с электронным разрешением перед поездкой.
В частности, перед пересечением границы следует обратить внимание на следующие сведения:
требуется ли ЭТА или нет;
за какое время необходимо подать заявку;
какая плата установлена за электронное разрешение;
в течение какого срока действует разрешение;
правильно ли введены паспортные данные для въезда.
Зачем внедряется КазЭТА?
Казахстан разработал платформу КазЭТА для цифровизации миграционных услуг, связанных с иностранцами.
Через платформу предусматривается предоставление в одном месте электронной визы, ЭТА и других цифровых услуг. В настоящее время система работает в пилотном режиме.
Основная цель новой системы — цифровизация процессов, связанных с въездом иностранцев в Казахстан и их пребыванием в стране.
Гарантирует ли получение ЭТА въезд в Казахстан?
Нет.
Это один из важнейших аспектов.
В официальной информации отмечается, что даже при выдаче ЭТА въезд в Казахстан не гарантируется автоматически. Окончательное решение принимается уполномоченным органом во время пересечения государственной границы.
Самый важный вывод на данный момент
Казахстан внедряет систему ЭТА для иностранцев, и планируется сделать ее обязательной поэтапно для граждан стран с безвизовым режимом.
Поэтому для узбекистанцев, часто ездящих в Казахстан, важно следить за этим изменением.
Однако в настоящее время в официальных казахстанских источниках не удалось найти подтвержденную информацию о том, что ЭТА станет обязательной для въезда на самолете с 1 ноября и через автомобильную границу с 15 ноября, а также о точной сумме оплаты. В связи с этим распространять эти даты и размер сбора в качестве твердых фактов до официального принятия решения неправильно.
То есть главная новость ясна: Казахстан вводит систему электронных разрешений ЭТА для иностранцев. А граждане Узбекистана перед вступлением нового порядка в силу должны проверить его окончательные требования и сумму сбора.
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