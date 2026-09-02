Правила въезда в Казахстан меняются: что делать узбекистанцам?

Узбекистанцев, планирующих поездку в Казахстан, интересует новый порядок. Страна внедряет систему электронного разрешения на въезд — ЭТА для иностранцев.

Однако это не обычная виза. ЭТА представляет собой электронное разрешение, оформляемое перед поездкой для иностранцев, имеющих право на безвизовый въезд. Правительство Казахстана запустило платформу КазЭТА и сообщило, что система планируется поэтапно перевести в обязательный режим.

Что такое ЭТА и кому она нужна?

ЭТА — это Электроник Травел Ауторизатион, то есть электронное разрешение на поездку.

Согласно официальным данным Казахстана, она предназначена для граждан стран, которым не требуется виза для въезда в страну.

Между Узбекистаном и Казахстаном действует безвизовый режим. Согласно действующему соглашению, граждане двух стран могут въезжать и выезжать без визы на срок до 30 дней.

Поэтому новая система ЭТА может стать важным вопросом и для узбекистанцев.

Самый главный вопрос: заменяет ли ЭТА визу?

Нет.

ЭТА — это не виза, а система предварительного электронного получения разрешения.

Согласно официальной информации:

ЭТА оформляется в электронном виде;

заявка должна быть подана не менее чем за 72 часа до поездки;

разрешение действует 180 дней;

срок пребывания в стране определяется действующими миграционными правилами;

получение ЭТА само по себе не гарантирует въезд в Казахстан.

То есть срок действия в 180 дней в Казахстане не означает, что там можно находиться 180 дней.

Что нужно знать тем, кто едет в Казахстан?

При внедрении новой системы важно будет проверять вопрос с электронным разрешением перед поездкой.

В частности, перед пересечением границы следует обратить внимание на следующие сведения:

требуется ли ЭТА или нет; за какое время необходимо подать заявку; какая плата установлена за электронное разрешение; в течение какого срока действует разрешение; правильно ли введены паспортные данные для въезда.

Зачем внедряется КазЭТА?

Казахстан разработал платформу КазЭТА для цифровизации миграционных услуг, связанных с иностранцами.

Через платформу предусматривается предоставление в одном месте электронной визы, ЭТА и других цифровых услуг. В настоящее время система работает в пилотном режиме.

Основная цель новой системы — цифровизация процессов, связанных с въездом иностранцев в Казахстан и их пребыванием в стране.

Гарантирует ли получение ЭТА въезд в Казахстан?

Нет.

Это один из важнейших аспектов.

В официальной информации отмечается, что даже при выдаче ЭТА въезд в Казахстан не гарантируется автоматически. Окончательное решение принимается уполномоченным органом во время пересечения государственной границы.

Самый важный вывод на данный момент

Казахстан внедряет систему ЭТА для иностранцев, и планируется сделать ее обязательной поэтапно для граждан стран с безвизовым режимом.

Поэтому для узбекистанцев, часто ездящих в Казахстан, важно следить за этим изменением.

Однако в настоящее время в официальных казахстанских источниках не удалось найти подтвержденную информацию о том, что ЭТА станет обязательной для въезда на самолете с 1 ноября и через автомобильную границу с 15 ноября, а также о точной сумме оплаты. В связи с этим распространять эти даты и размер сбора в качестве твердых фактов до официального принятия решения неправильно.

То есть главная новость ясна: Казахстан вводит систему электронных разрешений ЭТА для иностранцев. А граждане Узбекистана перед вступлением нового порядка в силу должны проверить его окончательные требования и сумму сбора.