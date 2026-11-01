Почему мы внезапно вздрагиваем перед сном?

Многие сталкивались с таким состоянием: только вы начинаете погружаться в сон, как тело внезапно вздрагивает, и вы просыпаетесь от испуга. Иногда при этом возникает ощущение падения с высоты. Почему же это происходит?

На самом деле у этого состояния есть научное название — гипническая судорога (или гипнический рывок). Она возникает в результате непроизвольного и внезапного сокращения мышц в момент засыпания.

С началом сна организм постепенно расслабляется, дыхание и сердцебиение немного замедляются. Именно в этот момент мышцы могут неожиданно сократиться, что и заставляет человека проснуться.

Интересно, что в такие моменты человек может почувствовать, будто он споткнулся на лестнице или падает с высоты. Это состояние иногда сопровождается сновидениями или различными образами.

Ученые до сих пор не установили точную причину гипнических судорог. Однако некоторые факторы могут повышать вероятность их возникновения. В частности:

чрезмерная усталость;

нервозность и стресс;

недосыпание;

чрезмерное употребление кофеиносодержащих напитков.

Опасно ли это состояние?

Обычно гипнические судороги не считаются опасными и являются одним из естественных явлений, встречающихся у многих людей. Поэтому, если это происходит время от времени, нет причин для беспокойства.

Однако, если вздрагивания повторяются часто, серьезно влияют на качество сна или сопровождаются другими необычными симптомами, рекомендуется обратиться к врачу.