Суд США вынес решение о проведении Грин Кард — сроки и новые требования

По неопределенности вокруг лотереи Грин Кард (Виза для разных национальностей — ДВ), важной программы, дающей право жить и работать в США, положен конец. Федеральный суд США обязал Государственный департамент страны официально провести отложенную лотерею ДВ-2027.

Данное судебное решение открывает путь к началу отбора, которого с нетерпением ждали миллионы претендентов.

Когда начнется прием заявок и когда определятся победители?

Федеральным судом были установлены четкие и жесткие сроки организации лотерейного процесса:

Начало приема: Процесс регистрации заявок должен начаться не позднее 1 ноября ;

Продолжительность: Процесс подачи заявок для претендентов будет открыт в течение 30 дней ;

Объявление результатов: Согласно поручению суда, оглашение победителей лотереи намечено до 3 декабря.

2 важных новшества и требования для ДВ-2027

В нынешнем отборе Грин Кард для участников указывается несколько важных условий:

Участие стоимостью 1 доллар: В этом году за участие в лотерее предусмотрено взыскание платы в размере 1 доллара США;

Обязательный загранпаспорт: Во время подачи заявки строго требуется наличие электронной копии заграничного («загран») паспорта с не истекшим сроком действия.

Когда будет объявлен официальный порядок?

Точный день начала подачи заявок на лотерею, технические инструкции и подробный порядок в ближайшее время будут опубликованы Государственным департаментом США на официальных веб-страницах. Претендентам рекомендуется опираться только на официальные источники и остерегаться мошеннических сайтов.