Суд США вынес решение о проведении Грин Кард — сроки и новые требования
По неопределенности вокруг лотереи Грин Кард (Виза для разных национальностей — ДВ), важной программы, дающей право жить и работать в США, положен конец. Федеральный суд США обязал Государственный департамент страны официально провести отложенную лотерею ДВ-2027.
Данное судебное решение открывает путь к началу отбора, которого с нетерпением ждали миллионы претендентов.
Когда начнется прием заявок и когда определятся победители?
Федеральным судом были установлены четкие и жесткие сроки организации лотерейного процесса:
Начало приема: Процесс регистрации заявок должен начаться не позднее 1 ноября;
Продолжительность: Процесс подачи заявок для претендентов будет открыт в течение 30 дней;
Объявление результатов: Согласно поручению суда, оглашение победителей лотереи намечено до 3 декабря.
2 важных новшества и требования для ДВ-2027
В нынешнем отборе Грин Кард для участников указывается несколько важных условий:
Участие стоимостью 1 доллар: В этом году за участие в лотерее предусмотрено взыскание платы в размере 1 доллара США;
Обязательный загранпаспорт: Во время подачи заявки строго требуется наличие электронной копии заграничного («загран») паспорта с не истекшим сроком действия.
Когда будет объявлен официальный порядок?
Точный день начала подачи заявок на лотерею, технические инструкции и подробный порядок в ближайшее время будут опубликованы Государственным департаментом США на официальных веб-страницах. Претендентам рекомендуется опираться только на официальные источники и остерегаться мошеннических сайтов.
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