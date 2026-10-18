Когда начнётся лотерея Грин Кард? Суд установил новый срок

·4·Мир
Когда начнётся лотерея Грин Кард? Суд установил новый срок

Федеральный суд Южного округа Калифорнии (США) обязал Госдепартамент начать прием заявок на лотерею Грин Кард ДВ-2027 не позднее 1 ноября 2026 года. Регистрация по данной программе должна была начаться осенью 2025 года, однако в установленные сроки она не открылась.

14 октября судья Джинсук Ота удовлетворила ходатайство юридической фирмы Red Эагле Лав, подавшей иск против госсекретаря США Марко Рубио.

Согласно первоначальному решению, Госдепартамент должен был объявить даты регистрации до 15 октября, а прием заявок начать не позднее 18 октября. Планировалось также, что результаты отобранных участников будут объявлены до 19 ноября. Однако позже стороны совместно обратились с просьбой перенести сроки на две недели, и суд одобрил это ходатайство.

По данным Red Эагле Лав, согласно обновленному графику, даты регистрации должны быть объявлены до 29 октября, прием заявок открыт не позднее 1 ноября, а отобранные участники уведомлены до 3 декабря.

При этом решение суда не означает, что лотерея полностью и окончательно восстановлена. Администрация Дональда Трампа может подать апелляцию на решение. Однако сама апелляция автоматически не приостанавливает исполнение судебного решения.

По состоянию на 16 октября на официальном сайте программы ДВ-2027 прием заявок еще не начался.

Почему лотерея была отложена?

Регистрация на программу ДВ-2027 должна была начаться осенью 2025 года. Но Госдепартамент США не объявил об открытии приема заявок. В ноябре прошлого года официальные лица заявили, что в порядок участия в программе будут внесены изменения, а новые сроки будут объявлены позже.

В августе 2026 года юридическая фирма Red Эагле Лав обратилась в суд с требованием обязать Госдепартамент провести лотерею. Хотя в сентябре суд отклонил требование о принятии срочных мер, он продолжил рассмотрение дела.

Лотерея DV-2027 Green CardRed Eagle LawДжинсук ОтаГосдепартамент США
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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