Грин Кард снова приостановлена: Апелляционный суд США принял неожиданное решение
Неопределенность вокруг программы Грин Кард (ДВ-2027), которую с нетерпением ждут миллионы людей по всему миру, продолжается. Апелляционный суд США временно приостановил исполнение решения суда нижестоящей инстанции о начале приема заявок на ДВ-2027 с 1 ноября.
Из-за нового постановления суда точная дата начала регистрации по программе отложена на неопределенный срок.
Судебные тяжбы: конфликт между администрацией и правозащитниками
Причиной того, что лотерея не может начаться вовремя, стали судебные споры между правительством США и юристами:
Решение суда нижестоящей инстанции: Ранее, после коллективного иска группы юристов, суд нижестоящей инстанции обязал Госдепартамент США начать прием заявок на ДВ-2027 с 1 ноября;
Жалоба Белого дома и администрации: Администрация США незамедлительно подала апелляцию на это обязательное решение в Апелляционный суд;
Временная заморозка: Апелляционная инстанция приостановила исполнение решения до полного рассмотрения дела по существу. В настоящее время судебные слушания и юридические процессы продолжаются.
ДВ-2027: Какие серьезные изменения и новые требования ожидаются?
Если программа будет возобновлена, кандидатов ожидает ряд новых и более строгих требований:
Символический сбор в 1 доллар: Планируется введение официального регистрационного сбора в размере 1 доллара США за процесс подачи заявки (это направлено на сокращение количества спам-заявок от мошенников);
Действующий заграничный паспорт: На момент заполнения заявки строго требуется наличие действующего заграничного паспорта;
Усиленная проверка: Образование, официальный опыт работы и соответствие требованиям безопасности победителей и кандидатов будут проверяться гораздо более тщательно и углубленно, чем раньше.
Госдепартамент США пока официально не объявил новую дату регистрации. Специалисты призывают граждан не поддаваться на уловки различных фейковых сайтов в интернете и платных мошеннических услуг, а дожидаться только официальных заявлений посольства США и Госдепартамента.
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