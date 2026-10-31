Грин Кард снова приостановлена: Апелляционный суд США принял неожиданное решение

·6·Мир
Грин Кард снова приостановлена: Апелляционный суд США принял неожиданное решение

Неопределенность вокруг программы Грин Кард (ДВ-2027), которую с нетерпением ждут миллионы людей по всему миру, продолжается. Апелляционный суд США временно приостановил исполнение решения суда нижестоящей инстанции о начале приема заявок на ДВ-2027 с 1 ноября.

Из-за нового постановления суда точная дата начала регистрации по программе отложена на неопределенный срок.

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Причиной того, что лотерея не может начаться вовремя, стали судебные споры между правительством США и юристами:

  • Решение суда нижестоящей инстанции: Ранее, после коллективного иска группы юристов, суд нижестоящей инстанции обязал Госдепартамент США начать прием заявок на ДВ-2027 с 1 ноября;

  • Жалоба Белого дома и администрации: Администрация США незамедлительно подала апелляцию на это обязательное решение в Апелляционный суд;

  • Временная заморозка: Апелляционная инстанция приостановила исполнение решения до полного рассмотрения дела по существу. В настоящее время судебные слушания и юридические процессы продолжаются.

ДВ-2027: Какие серьезные изменения и новые требования ожидаются?

Если программа будет возобновлена, кандидатов ожидает ряд новых и более строгих требований:

  • Символический сбор в 1 доллар: Планируется введение официального регистрационного сбора в размере 1 доллара США за процесс подачи заявки (это направлено на сокращение количества спам-заявок от мошенников);

  • Действующий заграничный паспорт: На момент заполнения заявки строго требуется наличие действующего заграничного паспорта;

  • Усиленная проверка: Образование, официальный опыт работы и соответствие требованиям безопасности победителей и кандидатов будут проверяться гораздо более тщательно и углубленно, чем раньше.

Госдепартамент США пока официально не объявил новую дату регистрации. Специалисты призывают граждан не поддаваться на уловки различных фейковых сайтов в интернете и платных мошеннических услуг, а дожидаться только официальных заявлений посольства США и Госдепартамента.

Green CardDV-2027Госдепартамент СШААпелляционный суд США
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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