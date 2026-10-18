Среди электронных отходов нашли 191 грамм золота

·2·Мир
Среди электронных отходов нашли 191 грамм золота

Китайский блогер сообщил, что извлек из тысяч СИМ-карт и других электронных отходов золото стоимостью 120 тысяч юаней, то есть около 17 тысяч долларов. После того как он выложил в социальные сети видео, запечатлевшее этот процесс, ролик вызвал бурные обсуждения.

Житель провинции Гуандун заявил, что добыл в общей сложности 191,73 грамма золота из старых чипов СИМ-карт и других электронных деталей. По его словам, для этого использовались сложные процессы, такие как растворение с помощью сильных кислот и восстановление посредством электролиза.

Один из пользователей, заинтересовавшийся видео, оставил комментарий: «Лучше целый год собирать электронные отходы, чем работать десять лет», — и попросил блогера взять его в ученики. Другой пользователь написал: «Разве из чипов СИМ-карт тоже можно добыть золото? Никогда об этом не слышал».

Однако специалисты отметили, что количество золота в обычных СИМ-картах очень мало. Хотя в видео утверждалось, что каждая карта содержит 0,02 грамма золота, на самом деле этот показатель составляет всего 0,47 миллиграмма. Следовательно, для извлечения 191 грамма золота может потребоваться около 400 тысяч СИМ-карт.

После возникших споров блогер пояснил, что использованные материалы состояли не только из обычных СИМ-карт. По его словам, золото также извлекалось из посеребренных (золочением) бракованных чипов из сферы телекоммуникаций и электроники.

«Это не история об одном человеке, добывшем золото из обычных СИМ-карт. Это легитимный процесс переработки определенных электронных отходов в индустрии переработки драгоценных металлов. Целью видео было не поднятие шумихи, а демонстрация самого процесса и ценности переработки отходов», — заявил блогер.

Специалисты же предупредили, что пытаться самостоятельно повторить этот метод опасно. В процессе извлечения золота используются крайне сильные и коррозионные химические вещества. Они могут нанести серьезный вред здоровью человека и загрязнить окружающую среду. Поэтому переработка электронных отходов должна осуществляться в специальных условиях и с соблюдением требований безопасности.

КитайблогерSIM-картаэлектронные отходыизвлечение золота
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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