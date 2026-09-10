24-летний мукбанг-блогер скончалась после последнего видео

Создававшая контент в жанре мукбанг блогер Чэнь Сыцзи скончалась в возрасте 24 лет. Она была известна своим 1,2 миллиону подписчиков под ником Ганьфань Инин. Блогер ушла из жизни спустя три дня после того, как записала свое последнее видео в больнице, в котором подчеркнула, что «здоровье превыше всего».

Чэнь и раньше открыто говорила о проблемах со здоровьем, связанных с тем, что она съедала большое количество пищи, а затем вызывала у себя рвоту. В своем последнем видео из больницы, опубликованном 14 августа, она сообщила, что уровень калия в ее крови упал до опасного уровня.

Блогер скончалась 17 августа. Ее родители сообщили о смерти дочери 4 сентября через заявление в интернете. Однако точная причина ее смерти в официальном медицинском заключении пока не разглашается.

Чэнь рассказала, что уровень калия в ее крови упал до 2,3 ммоль/л. Обычно этот показатель находится в пределах примерно 3,5–5,5 ммоль/л. По прибытии в больницу уровень калия составлял 2,5 ммоль/л и после лечения поднялся до 3,3 ммоль/л.

Блогер признала проблемы со здоровьем

Мукбанг — это формат онлайн-шоу, в котором блогер общается с аудиторией, поедая при этом большое количество еды. Чэнь связывала проблемы со здоровьем именно со своей деятельностью в сфере мукбанга и рассказала, что из-за этого состояния ее и раньше госпитализировали.

В своем последнем видео она отметила, что уровень калия упал из-за употребления в пищу большого количества еды. Она также подчеркнула, что, хотя внешне эта деятельность может выглядеть привлекательно, за созданием контента стоит необходимость есть всю ночь напролет.

Блогер напомнила подписчикам, что деньги важны, но здоровье всегда должно быть на первом месте, и призвала бережно относиться к своему организму.

Проживавшая в городе Ляочэн провинции Шаньдун Чэнь собрала большую аудиторию на китайской видеоплатформе Куаишу. Там она опубликовала 169 видео. Согласно информации, во время одной из рекламных трансляций блогер съела 60–70 консервированных яиц.

Чэнь также говорила о том, что на создателей контента оказывается все большее давление с целью заставить их употреблять во все больших количествах еду ради роста просмотров и высоких показателей аудитории.

Лицо, знакомое с ситуацией, утверждало, что у блогера долгое время наблюдалась остановка сердечной деятельности на фоне низкого уровня калия. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

Специалисты отмечают, что обильное поедание еды само по себе обычно не приводит к падению уровня калия. Однако неоднократное принудительное вызывание рвоты или использование слабительных средств может вызвать тяжелую гипокалиемию и стать причиной опасных нарушений сердечного ритма.

Врач общей практики больницы Чжэцзян Цай Сычэн отметил, что некоторые создатели мукбанг-контента пытаются избавиться от съеденной пищи сразу после процесса съемки.

«Жизнь оборвалась слишком рано»

Смерть Чэнь Сыцзи стала тяжелой утратой для ее родителей.

«Ее жизнь оборвалась слишком рано, в расцвете молодости. Пусть на небесах больше не будет страданий. Спи спокойно. Папа и мама будут всегда скучать по тебе», — написали родители покойной.

Страница блогера в Куаишу впоследствии была удалена.

Смерть Чэнь Сыцзи вновь усилила опасения по поводу того, что за экстремальным контентом, основанным на поедании огромного количества пищи, могут скрываться серьезные угрозы для здоровья человека.