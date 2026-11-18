В Казахстане принимается ряд строгих мер, направленных на защиту подрастающего поколения от угроз в интернете и регулирование цифровой среды. В стране обсуждается законопроект, запрещающий лицам младше 16 лет регистрироваться в социальных сетях и предусматривающий удаление существующих аккаунтов посредством проверки возраста (верификации). Данный законопроект был рассмотрен в первом чтении 18 ноября 2026 года.

Какие платформы будут охвачены и каковы исключения?

Согласно новой инициативе, ограничения будут применяться ко всем основным онлайн-платформам, включая социальные сети, видеохостинги и площадки для прямых трансляций. Правительство установило важные исключения, чтобы не препятствовать обучению детей и их общению с родственниками:

Мессенджеры: Мессенджеры, предназначенные для общения детей с родителями, родственниками и учителями, под запрет не подпадают.

Образовательные и государственные ресурсы: Деятельность официальных и образовательных платформ, таких как еГов.кз и Кунделик.кз, ограничиваться не будет.

Основные направления законопроекта Детали и меры Возрастной ценз Запрет на регистрацию в социальных сетях для детей младше 16 лет Механизмы проверки Искусственный интеллект (ИИ), анализ контента и специальные детские СИМ-карты Персональные данные Сбор ИИН или паспортных данных детей не предусмотрен Иностранные компании Обязательство по открытию официального представительства в Казахстане

Безопасные методы определения возраста и ответственность иностранных ИТ-компаний

Министр культуры и информации Арман Кирикбаев подчеркнул, что при регистрации детей их персональные данные (например, ИИН или паспортные данные) запрашиваться не будут. Планируется, что платформы будут использовать два основных метода для определения возраста:

Собственные алгоритмы ИТ-компаний: Крупные платформы будут определять возраст пользователя с помощью искусственного интеллекта (ИИ), поведенческого анализа и анализа контента. Специальные детские СИМ-карты: Через специальные СИМ-карты, разрабатываемые Министерством цифрового развития, возрастная категория пользователя будет определяться автоматически без предоставления лишних персональных данных.

Также, согласно документу, иностранные социальные сети, видеосервисы и онлайн-кинотеатры обязаны открыть официальные представительства в Казахстане или назначить законных представителей. В отношении компаний, не выполняющих требования по удалению незаконного контента, будут усилены меры административной ответственности. Кроме того, планируется введение специального реестра (идентификации) для публичных страниц и каналов с аудиторией более 5 тысяч человек.

Как вы считаете, насколько правильным решением является законодательное ограничение использования социальных сетей несовершеннолетними и проверка их аккаунтов? Оставляйте свое мнение в комментариях!