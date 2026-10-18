Страшная трагедия в Индии: грузовик сбил паломников

·48·Мир
Страшная трагедия в Индии: грузовик сбил паломников

В штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии произошла ужасная дорожная авария: тяжелый грузовик въехал в толпу паломников, направлявшихся к храму. Невс Он Air Как сообщает издание, по меньшей мере 12 человек погибли, еще 39 получили тяжелые травмы.

Инцидент произошел в ночь на 18 октября, около 01:30, недалеко от известного храма «Шитала Мата» в городе Гвалиор.

Неконтролируемое движение на склоне и прорыв заграждений

Согласно предварительным данным местной полиции, события развивались следующим образом:

  • Спуск с тяжелым грузом: Грузовик, полностью загруженный рисовой шелухой, двигался со стороны Чинора. На крутом и опасном спуске, где движение тяжелых грузовых машин ограничено, водитель потерял управление;

  • Прорыв полицейских заграждений: Не сумев сбросить скорость, грузовик снес полицейский контрольно-пропускной пункт и защитные барьеры, установленные в связи с религиозным праздником, и рухнул вниз;

  • Стена храма и толпа: Машина проехала по сотням пеших паломников и врезалась во внешнюю стену и входные ворота храма «Шитала Мата».

Жертвы и состояние пострадавших

На месте происшествия были проведены экстренные спасательные работы:

  • 12 погибших: Официально подтверждена гибель не менее 12 паломников на месте происшествия;

  • 39 раненых: Всего 39 человек были оперативно доставлены в близлежащие больницы. По словам врачей, 5-6 из них находятся в критическом состоянии с тяжелыми переломами и травмами;

  • Пострадавшие стражи порядка: Двое полицейских, несших службу на посту, также были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Расследование и вопросы безопасности

В настоящее время власти штата и правоохранительные органы проводят масштабное расследование:

  • Причины въезда в закрытую зону: Местные власти выясняют, как тяжелый грузовик попал в закрытую зону под строгой охраной во время национального фестиваля «Наваратри», привлекающего миллионы людей;

  • Перегруз и техническая неисправность: Очевидцы утверждают, что грузовик был значительно перегружен. В настоящее время назначена специальная экспертиза для оценки тормозной системы и технического состояния транспортного средства.

Руководство штата Мадхья-Прадеш выразило соболезнования семьям погибших и обеспечивает всем пострадавшим бесплатную экстренную медицинскую помощь за государственный счет.

ИндияМадхья-ПрадешГвалиорШитала Мата
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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