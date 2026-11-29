Стоимость поездки для паломников, отправляющихся в хадж из Кыргызстана в 2027 году, установлена в размере 5 800 долларов. Это на 1 150 долларов или на 24,7 процента дороже, чем в 2026 году. Одной из основных причин повышения цены стал переход от бесплатного размещения в вакфных отелях Мекки к платным гостиницам. Об этом сообщает 24.кг со ссылкой на данные Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Отмечается, что ранее вакфные учреждения Мекки предоставляли паломникам из Кыргызстана бесплатное размещение в своих отелях. Однако в сезоне хаджа 2027 года эта возможность использоваться не будет.

Причиной этого стало расположение отелей в разных районах Мекки. В частности, 14 зданий были разбросаны по 4–5 районам города, и в каждом из них проживало от 200 до 500 паломников.

По данным Духовного управления, в таких условиях стало сложно предоставлять всем паломникам одинаковый уровень обслуживания, оказывать необходимую помощь, а также координировать организационные и логистические процессы. Кроме того, условия в отелях не полностью соответствовали установленным требованиям, возникали проблемы с оформлением некоторых документов.

В связи с этим было принято решение о размещении паломников из Кыргызстана в сезоне хаджа 2027 года в платных отелях. Это обеспечит их проживание в одном районе, в непосредственной близости друг от друга. Ожидается, что в результате этого упростится процесс обслуживания, организации необходимой помощи и решения организационных вопросов.