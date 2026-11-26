Дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза недалеко от столицы Египта, города Каир, привело к мощному взрыву и пожару. В результате трагедии погиб 31 человек, еще 21 получил травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел 25 ноября на кольцевой автодороге вокруг Каира. По данным Министерства здравоохранения Египта, на место происшествия было направлено 39 машин скорой помощи. Пострадавшие были экстренно доставлены в близлежащие больницы.

По словам очевидцев, груженый топливом грузовик двигался по дороге нестабильно и врезался в разделительное ограждение встречных потоков транспорта. После столкновения произошел сильный взрыв, и огонь перекинулся на соседние автомобили.

Согласно предварительным версиям, водитель мог потерять управление из-за того, что перед грузовиком упал высоковольтный провод. Однако официальные причины возникновения инцидента пока не установлены.

Генеральная прокуратура Египта начала расследование по факту трагедии. Для установления личностей погибших проводятся анализы ДНК.

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования родным погибших и дал соответствующие поручения по оказанию необходимой помощи семьям умерших и пострадавшим.