Семья 12 часов продержала ребенка, которого укусила змея, в священной реке

В Индии 13-летний мальчик умер после того, как его, вместо того чтобы отвезти к врачу, 12 часов продержали в водах реки Ганг после укуса змеи. Вместо обращения за медицинской помощью семья попыталась вылечить ребенка методами, основанными на традиционных верованиях.

Смерть мальчика вызвала широкий общественный резонанс по всей Индии. Эта трагедия усилила споры о том, к каким тяжелым и даже смертельным последствиям может привести слепая вера в суеверия и отказ от необходимой медицинской помощи.

Семья, проживающая в деревне, последовала указаниям «народного лекаря» и вместо того, чтобы отвезти в больницу 13-летнего сына, ужаленного ядовитой змеей, продержала его в водах священной для Индии реки Ганг в течение 12 часов.

Семья последовала совету народного лекаря

Проживающий в деревне Питампур в штате Уттар-Прадеш мальчик по имени Амит пострадал от укуса змеи в прошлый четверг. Он сразу же сообщил родным о внезапно произошедшем инциденте. Однако близкие, вместо того чтобы срочно доставить его в больницу, решили обратиться к народному целителю.

Согласно информации, целитель порекомендовал семье привязать Амита к бамбуковым палкам и погрузить его тело в воду реки Ганг. По его мнению, священная вода реки могла избавить ребенка от последствий укуса змеи.

Амит учился в 4 классе. Вместо того чтобы оказать необходимую медицинскую помощь для спасения его жизни, вера семьи в подобный метод привела к трагическим последствиям.

Через 12 часов его отвезли к врачу

Как сообщают средства массовой информации Индии, члены семьи решили отвезти Амита к врачу только тогда, когда заметили, что он потерял сознание. К тому моменту уже прошло 12 часов. Было слишком поздно для получения медицинской помощи, и врачи не смогли спасти его жизнь.

Появились сообщения о том, что даже после того, как они узнали о смерти Амита, члены семьи пытались бросить его тело в реку Ганг, надеясь на чудо.

Врач местного медицинского центра Шашанк Чаудхари в комментарии журналистам сообщил, что он и его коллеги регулярно проводят разъяснительную работу среди населения. Их главная цель — объяснить людям необходимость немедленной доставки укушенных змеей людей в больницу.

Врач подчеркнул, что в таких ситуациях дорога каждая минута. Поэтому люди должны без промедления обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

Смерть мальчика вызвала протесты в социальных сетях

Предотвратимая смерть Амита вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Многие пользователи подчеркнули, что родители должны понести ответственность за свою беспечность.

Пока неизвестно, планируют ли правоохранительные органы предъявить обвинения членам семьи мальчика в связи с этой трагедией.

Данный случай в очередной раз показал, что упование на народные методы и задержка медицинской помощи в опасных для жизни ситуациях, таких как укус змеи, могут привести к тяжелым последствиям. Как можно более быстрая доставка человека, укушенного ядовитой змеей, в медицинское учреждение и получение помощи специалистов имеют решающее значение для спасения жизни.