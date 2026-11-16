В Индии мужчина погиб после того, как укусил предмет, принятый за сладость

Инцидент произошел вечером 10 ноября. Сообщается, что Бараутия сидел во дворе своего дома, когда увидел предмет, похожий на популярную индийскую сладость под названием расгулла, и укусил его. Однако на самом деле это было взрывное устройство, которое сдетонировало у него во рту.

В округе Диндори штата Мадхья-Прадеш, Индия, 35-летний мужчина погиб в результате необычного и трагического инцидента. Раджендра Бараутия получил тяжелые травмы после того, как предмет, похожий на сладость, который он положил в рот, взорвался.

В результате взрыва он получил серьезные ранения. Несмотря на то, что пострадавшего экстренно доставили в больницу, врачам не удалось спасти его жизнь.

По факту случившегося полиция начала расследование. Правоохранительные органы задержали двух человек в связи с использованием взрывного устройства. По предварительным данным, это устройство относится к типу взрывчатых веществ, которые обычно используются для охоты на диких кабанов.

В настоящее время следователи выясняют, как предмет был изготовлен в виде сладости и как он попал в руки пострадавшего. Также устанавливается, было ли это преднамеренное преступление или неудачная шутка. Все детали происшествия должны проясниться в ходе следствия.