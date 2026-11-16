В Индии мужчина погиб после того, как укусил предмет, принятый за сладость

1 мин чтения66
В Индии мужчина погиб после того, как укусил предмет, принятый за сладость

В округе Диндори штата Мадхья-Прадеш, Индия, 35-летний мужчина погиб в результате необычного и трагического инцидента. Раджендра Бараутия получил тяжелые травмы после того, как предмет, похожий на сладость, который он положил в рот, взорвался.

Инцидент произошел вечером 10 ноября. Сообщается, что Бараутия сидел во дворе своего дома, когда увидел предмет, похожий на популярную индийскую сладость под названием расгулла, и укусил его. Однако на самом деле это было взрывное устройство, которое сдетонировало у него во рту.

В результате взрыва он получил серьезные ранения. Несмотря на то, что пострадавшего экстренно доставили в больницу, врачам не удалось спасти его жизнь.

По факту случившегося полиция начала расследование. Правоохранительные органы задержали двух человек в связи с использованием взрывного устройства. По предварительным данным, это устройство относится к типу взрывчатых веществ, которые обычно используются для охоты на диких кабанов.

В настоящее время следователи выясняют, как предмет был изготовлен в виде сладости и как он попал в руки пострадавшего. Также устанавливается, было ли это преднамеренное преступление или неудачная шутка. Все детали происшествия должны проясниться в ходе следствия.

Вам понравилась статья?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Мир