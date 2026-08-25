Владелец машины с 3400 отпечатками поцелуев оштрафован

·240·Мир
Владелец машины с 3400 отпечатками поцелуев оштрафован

В индийском городе Гвалиор штата Мадхья-Прадеш необычный «трюк», совершенный ради популярности в соцсетях, обошелся владельцу машины недешево. Об этом сообщает Индиа Тодай.

Автомобиль Адитьи Сикарвара был покрыт примерно 3400 отпечатками губной помады, оставленными его девушкой. По имеющимся данным, девушка вдохновилась трендом из зарубежных соцсетей и решила оригинально украсить автомобиль. Она потратила около четырех часов на то, чтобы нанести тысячи следов в виде поцелуев на двери, капот, багажник и стойки машины.

Фото и видео необычного вида автомобиля быстро распространились в Instagram и других социальных сетях, набрав миллионы просмотров. Однако вирусный ролик привлек и внимание дорожной полиции Гвалиора. Сотрудники установили автомобиль по государственному номеру, попавшему на видео, и нашли его в районе Татипур.

По данным полиции, на видео также было запечатлено движение автомобиля по городским улицам, а подобное изменение его внешнего вида может противоречить правилам, касающимся транспортных средств. После этого Адитья был вызван в отдел полиции, и на него был наложен штраф в размере 5500 рупий.

Кроме того, полиция потребовала удалить все следы губной помады с автомобиля и вымыть машину. Адитья признал свою ошибку и заявил, что больше не повторит подобное.

Таким образом, необычная затея ради сбора просмотров в соцсетях обернулась для владельца неожиданным штрафом.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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