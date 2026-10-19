Поистине смелый полет на крыле самолета в 99 лет: британская бабушка вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Проживающая в Великобритании 99-летняя Хельга Даффи продемонстрировала настоящий пример мужества и отваги, поразив весь мир. Она успешно выполнила экстремальный трюк «wing валкинг» — полет на привязи к крылу летящего самолета, и официально вписала свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.

В результате этого удивительного полета миссис Даффи вошла в историю как самая пожилая женщина на нашей планете, совершившая этот опасный авиационный трюк.

Мужество в небе: Как выполнялся трюк?

Детали экстремального полета не могут не поразить зрителей:

Пребывание на крыле: Надежно закрепленная с помощью специальных ремней безопасности и приспособлений на верхнем крыле легкомоторного биплана, Хельга Даффи во время полета стояла лицом к потоку воздуха;

Хладнокровие и смелость: Несмотря на огромную высоту и сильный ветер, 99-летняя женщина держалась во время полета очень спокойно и безошибочно выполнила сложнейшую задачу, благополучно приземлившись;

Волнение семьи и зрителей: Собравшиеся на летном поле близкие и зрители встретили этот героический шаг пожилой женщины бурными аплодисментами.

Рекорд августа обновлен

Конкуренция среди пожилых людей в этом направлении авиационной истории недавно обновилась еще раз:

Результат Бетти Бромаж: В начале августа текущего года другая 97-летняя британка — Бетти Бромаж успешно выполнила аналогичный трюк и установила рекорд;

Новая вершина от Даффи: Хельга Даффи в свои 99 лет улучшила этот показатель ровно на два года, еще раз доказав, что для человеческой воли, интереса и энтузиазма не существует возрастных преград.

Комиссия Книги рекордов Гиннесса подтвердила, что полет был совершен в полном соответствии с правилами, и вручила миссис Даффи официальный сертификат рекордсмена.