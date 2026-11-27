35-летняя британка Харнам Каур, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина с полноценной бородой, решила сбрить ее после 20 лет отращивания. Об этом она сообщила своим поклонникам в видеоролике, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

По словам Каур, принять такое решение было непросто, и она испытала целую гамму эмоций. Несмотря на это, она с нетерпением ждет начала нового этапа в своей жизни.

Женщина особо подчеркнула, что решение изменить свою внешность никак не связано с мнением окружающих или ожиданиями общества. По ее словам, это решение основано исключительно на ее собственном желании и личном выборе.

Харнам пока не сообщила, когда именно представит публике свой новый образ после бритья. Она отметила, что для этого должна почувствовать себя полностью готовой морально.

Известно, что рост волос на лице у Харнам Каур начался в подростковом возрасте из-за синдрома поликистозных яичников (СПКЯ). Долгие годы она преодолевала трудности, связанные со своей необычной внешностью, и научилась принимать себя такой, какая она есть.

В 2016 году, в возрасте 24 лет, ее рекорд был официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. Теперь же она хочет попрощаться со своей почти двадцатилетней бородой и открыть новую страницу в своей жизни.