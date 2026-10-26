Самая высокая женщина в мире из Турции вошла в Книгу рекордов Гиннесса восемь раз!

Румейса Гелги, проживающая в районе Сафранболу турецкой провинции Карабюк, известна как самая высокая женщина в мире. Ее рост составляет 2 метра 15 сантиметров. За последние 12 лет она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса восемь раз. Гелги также использует свои достижения для того, чтобы повысить осведомленность общественности о редких заболеваниях.

Румейсе Гелги, родившейся в 1997 году, еще в раннем детстве был поставлен диагноз редкого генетического заболевания — синдрома Уивера. Этот синдром может вызывать ускоренный рост костей. С детства Гелги сталкивалась с различными проблемами со здоровьем и долгие годы проходила медицинское лечение и физиотерапию.

В 2014 году в возрасте 17 лет ее рост был зафиксирован на отметке 213,6 сантиметра, и она была признана самой высокой девушкой-подростком в мире. А в 2021 году измерения подтвердили, что рост Гелги достиг 215,16 сантиметра, и она установила рекорд как самая высокая женщина в мире.

После этого Гелги добилась рекордов Гиннесса и в других номинациях. Она была зарегистрирована как женщина с самыми большими кистями рук, самым большим размахом рук и самым длинным позвоночником в мире. В 2024 году к ее рекордам добавились еще два результата, связанных с тем, что она была самым длинным новорожденным ребенком и обладательницей самых длинных ушей.

Гелги, работающая разработчиком программного обеспечения, участвует в международных мероприятиях и рассказывает о своем жизненном опыте и проблемах со здоровьем. О ее жизни Книга рекордов Гиннесса также сняла документальный фильм под названием «Румейса: С высоко поднятой головой».

Для Гелги рекорды — это не просто физические показатели. Через свой опыт она стремится научить людей принимать различия между собой, повысить осведомленность о редких заболеваниях и поддержать людей, живущих с такими состояниями.