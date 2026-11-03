Гигантский скелет высотой с 11-этажный дом: в Мексике установлен рекорд Гиннесса

·5·Мир
Гигантский скелет высотой с 11-этажный дом: в Мексике установлен рекорд Гиннесса
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  • Статуя Катрины высотой 33,4 метра, установленная в столице Мексики в городе Мехико к Дню мертвых, попала в Книгу рекордов Гиннесса.
  • Над созданием этого сооружения весом более 100 тонн трудились около 140 мастеров, дизайнеров и строителей.
  • Это произведение искусства высотой с 11-этажный дом украшено национальными костюмами и разноцветными цветами, приобретя уникальный вид в центре города.

На центральной площади столицы Мексики, города Мехико, по случаю традиционного Дня мертвых (Диа де лос Муертос) была установлена поразительно огромная статуя Катрины. Это сооружение, высота которого сопоставима с 11-этажным зданием, официально внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Это уникальное произведение искусства высотой 33,4 метра и весом более 100 тонн стало центром внимания миллионов туристов и местных жителей.

Впечатляющие цифры и сложная инженерная работа

Реализация данного проекта потребовала колоссальных усилий от местных мастеров и инженеров:

  • Труд около 140 мастеров: В процессе создания и монтажа знаменитого скелета Катрины в национальном костюме непрерывно работали около 140 искусных мастеров, дизайнеров и строителей;

  • Параметры: Высота — 33,4 метра, общий вес — более 100 тонн;

  • Красочные национальные украшения: Гигантский скелет украшен традиционным пурпурным платьем и венком из разноцветных цветов на голове, что полностью отражает национальные символы Мексики;

  • Вечерняя красота: С наступлением темноты на фоне исторических храмов и центра Мехико статуя подсвечивается специальными прожекторами, создавая величественный вид по всему городу.

День мертвых: национальный праздник, объединяющий смех и память

День мертвых, который ежегодно отмечается в Мексике 1–2 ноября, является одной из самых древних и самобытных традиций в мире:

  • Философия поминовения близких: В эти дни жители не скорбят, а вспоминают ушедших предков и близких с любовью, улыбками и яркими праздничными застольями;

  • Символ Катрины: Разноцветные черепа (калавера), которые рисуют на лицах, и образ изящно одетой Катрины на улицах считаются символом не страха перед смертью, а умения ценить жизнь и радостно поминать усопших.

Гигантская Катрина, установившая рекорд Гиннесса, стала не только кульминацией церемонии национальной памяти, но и глобальным событием, продемонстрировавшим всему миру богатое культурное наследие Мексики.

МехикоДень мертвыхКатринаКнига рекордов Гиннесса
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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