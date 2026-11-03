Гигантский скелет высотой с 11-этажный дом: в Мексике установлен рекорд Гиннесса

На центральной площади столицы Мексики, города Мехико, по случаю традиционного Дня мертвых (Диа де лос Муертос) была установлена поразительно огромная статуя Катрины. Это сооружение, высота которого сопоставима с 11-этажным зданием, официально внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Это уникальное произведение искусства высотой 33,4 метра и весом более 100 тонн стало центром внимания миллионов туристов и местных жителей.

Впечатляющие цифры и сложная инженерная работа

Реализация данного проекта потребовала колоссальных усилий от местных мастеров и инженеров:

Труд около 140 мастеров: В процессе создания и монтажа знаменитого скелета Катрины в национальном костюме непрерывно работали около 140 искусных мастеров, дизайнеров и строителей;

Параметры: Высота — 33,4 метра, общий вес — более 100 тонн;

Красочные национальные украшения: Гигантский скелет украшен традиционным пурпурным платьем и венком из разноцветных цветов на голове, что полностью отражает национальные символы Мексики;

Вечерняя красота: С наступлением темноты на фоне исторических храмов и центра Мехико статуя подсвечивается специальными прожекторами, создавая величественный вид по всему городу.

День мертвых: национальный праздник, объединяющий смех и память

День мертвых, который ежегодно отмечается в Мексике 1–2 ноября, является одной из самых древних и самобытных традиций в мире:

Философия поминовения близких: В эти дни жители не скорбят, а вспоминают ушедших предков и близких с любовью, улыбками и яркими праздничными застольями;

Символ Катрины: Разноцветные черепа (калавера), которые рисуют на лицах, и образ изящно одетой Катрины на улицах считаются символом не страха перед смертью, а умения ценить жизнь и радостно поминать усопших.

Гигантская Катрина, установившая рекорд Гиннесса, стала не только кульминацией церемонии национальной памяти, но и глобальным событием, продемонстрировавшим всему миру богатое культурное наследие Мексики.