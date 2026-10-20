«Не могу жить с ядерным Ираном»: Нетаньяху раскрыл главную цель на новый срок

·45·Мир
«Не могу жить с ядерным Ираном»: Нетаньяху раскрыл главную цель на новый срок

На политической арене Израиля и в Ближневосточном регионе вопросы безопасности вновь вышли на первый план. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко возразил против позиции представителей местной оппозиции и в очередной раз открыто заявил о своем бескомпромиссном отношении к ядерной программе Тегерана.

Глава правительства жестко осудил взгляды своих политических оппонентов, которые отвергают идею возможных ударов по территории Ирана и призывают к компромиссу с угрозой.

Позиция оппозиции и радикальное сопротивление Нетаньяху

В ходе внутриполитических дебатов вопрос военных действий против Ирана стал главной точкой столкновения:

  • Предложение оппозиции: Кандидат из числа оппозиции охарактеризовал идею нанесения военных ударов по объектам иранского режима как большую ошибку и выдвинул мнение, что Израилю теперь следует привыкнуть жить бок о бок с Ираном, обладающим ядерным статусом;

  • Решительный отказ Нетаньяху: Премьер-министр назвал такую уступку неприемлемой: «А я никогда не смогу примириться с ядерной Исламской Республикой и не смогу жить с ней», — подчеркнул он.

«Цель всей моей жизни»: Главное обещание на следующий срок

Биньямин Нетаньяху связал приоритетное направление своей будущей политической деятельности непосредственно с борьбой против этой угрозы безопасности:

  • Многолетний политический путь: Политик подчеркнул, что препятствование получению Ираном ядерного оружия было главной целью всей его политической жизни и периода руководства;

  • План на следующий срок: «Если меня переизберут, я надеюсь посвятить этому свой следующий срок полномочий, чтобы гарантировать, что этого никогда не произойдет», — резюмировал Нетаньяху.

Это заявление свидетельствует о том, что вероятность нанесения Израилем возможных превентивных ударов по иранским ядерным объектам остается на повестке дня, а напряженность в регионе не спадает.

Биньямин НетаньяхуЯдерная программа ИранаИзрайльско-иранские отношенияБезопасность Ближнего Востока
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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