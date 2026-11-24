Северная Корея лидер Ким Чен Ын не отвечает на попытки президента США Дональда Трампа возобновить переговоры. Тем временем Пхеньян продолжает наращивать свой ядерный потенциал: по оценкам международных экспертов, количество ядерных боеголовок в стране достигло почти 60. Подробности ситуации раскрыло издание Те Валл Стрит Джурнал.

США и Северная Корея в отношениях между ними вновь нарастает напряженность. После последней личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в 2019 году ядерная программа Пхеньяна значительно расширилась. Сообщается, что в то время как Вашингтон пытается восстановить диалог, лидер Северной Кореи не отвечает на звонки и дипломатические обращения американской стороны.

Издание Те Валл Стрит Джурнал, ссылаясь на дипломатические источники, пишет, что администрация Трампа неоднократно пыталась восстановить связь с Ким Чен Ыном, но эти усилия пока не принесли результатов.

Сообщается, что количество ядерных боеголовок достигло 60

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), в январе 2019 года в распоряжении Северной Кореи было около 20–30 ядерных боеголовок. К январю 2026 года этот показатель достиг почти 60.

Эти цифры не являются официально подтвержденными Пхеньяном данными, а представляют собой независимую оценку международных экспертов. В анализе СИПРИ также отмечается, что Северная Корея обладает достаточными запасами делящихся материалов для производства ядерного оружия.

Ядерная инфраструктура страны также расширяется. В частности, спутниковые снимки показали, что на объектах по обогащению урана в ядерном комплексе Йонбён велись строительные и расширительные работы.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также сообщил в ноябре 2026 года, что мощности по обогащению урана в Йонбёне были вновь расширены. Агентство оценило этот процесс как вызывающий серьезную обеспокоенность.

Звонки Трампа остались без ответа, а письмо вернули нераспечатанным

Как сообщает Те Валл Стрит Джурнал, после возвращения в Белый дом Трамп пытался связаться с Ким Чен Ыном по телефону и через другие каналы связи. Однако ответа из Пхеньяна не последовало.

После этого официальные лица США попытались передать письмо лидеру Северной Кореи. Для этого обращение было направлено через представителя постоянного представительства Северной Кореи при ООН в Нью-Йорке.

Однако, по словам источников издания, на одной из последующих встреч дипломат вернул письмо представителю США, не вскрывая его. Эта ситуация показывает, насколько сложно проходят попытки Вашингтона восстановить дипломатические связи.

Организовать встречу во время азиатского турне также не удалось

Рассматривалась также возможность организации встречи с Ким Чен Ыном во время визита Трампа в Китай. Несмотря на то, что американская сторона выразила заинтересованность в возобновлении диалога с КНДР, стороны не смогли прийти к взаимоприемлемым условиям.

По имеющимся данным, Вашингтон обсуждал такие варианты, как принятие декларации об официальном завершении войны на Корейском полуострове, расширение дипломатических связей и ограничение ядерных и ракетных испытаний.

Однако требования Пхеньяна оказались неприемлемыми для американской стороны. Ким Чен Ын требует признания ядерного статуса и изменения политики Вашингтона в отношении Северной Кореи.

Почему Ким Чен Ын не спешит на переговоры с США?

По мнению экспертов, на снижение интереса Пхеньяна к диалогу с Вашингтоном влияет несколько факторов.

Первый — стремление добиться признания ядерного статуса. Ким Чен Ын заявил, что не желает возвращаться к переговорам об отказе от ядерного оружия. Согласно его позиции, США должны сначала признать Северную Корею ядерной державой и положить конец враждебной политике. Для Пхеньяна ядерное оружие является важной гарантией безопасности режима.

Второй — сближение с Россией. Подписанный в 2024 году между Москвой и Пхеньяном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вывел отношения двух стран на новый уровень. Усиление военного и экономического сотрудничества расширяет возможности Северной Кореи во внешней политике.

Третий — отношения с Китаем. Пекин остается одним из важнейших экономических партнеров Северной Кореи. Сближение с Россией и возможности во внешней торговле могут снизить потребность Пхеньяна в достижении соглашения с США.

Сложная дипломатическая ситуация для Вашингтона

Наращивание Северной Кореей ядерного потенциала и стремление использовать диалог с США на своих условиях еще больше усложняют задачу, стоящую перед Вашингтоном.

Основная проблема для США — убедить Пхеньян ограничить свою ядерную программу, однако Ким Чен Ын заявляет, что готов продолжать такие переговоры только в случае признания его ядерного статуса.

Таким образом, в то время как дипломатические усилия Трампа остаются без ответа, Северная Корея продолжает расширять свои ядерные возможности. Это еще больше усложняет ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и ставит под вопрос перспективы возобновления переговоров между США и Пхеньяном.