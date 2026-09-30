«Ким Чен Ин — мой друг»: Трамп ответил на вопрос о ядерном оружии КНДР и Ирана

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным громким и спорным заявлением касательно политики международной ядерной безопасности. В получившем широкое распространение в социальных сетях видеоролике журналист задал Трампу вопрос о том, почему Соединенные Штаты жестко противодействуют ядерной программе Ирана, в то время как занимают иную позицию в отношении обладания Северной Кореей ядерным оружием.

Отвечая на эту тонкую геополитическую тему, Трамп выразил своеобразное личное отношение и раскрыл дружеские связи с лидером КНДР: «Ким Чен Ин — мой друг. Я нравлюсь Трампу. Ему не нравятся другие президенты. И он мне тоже нравится... У него есть ядерный потенциал, знаете почему? Потому что другие президенты не делали того, чего я хотел», — подчеркнул он. Данное заявление на фоне ядерных разногласий между Вашингтоном и Тегераном запустило новую волну дискуссий в международной дипломатии.

«Личная дружба, ошибки прошлых президентов и ядерный баланс»: 5 ключевых тезисов заявления

Наиболее важные факты из высказываний Дональда Трампа относительно ядерных программ КНДР и Ирана:

«Ким Чен Ин — мой друг»: Трамп открыто заявил о существовании теплых личных отношений между ним и лидером Северной Кореи, а также об их взаимном уважении;

Два разных подхода к Ирану и Северной Корее: Президент объяснил причины жестких ограничений США в отношении Ирана и своего отношения к Пхеньяну через призму личной дипломатии;

«Другие президенты не сделали того, чего я хотел»: В обладании КНДР ядерным оружием Трамп обвинил отсутствие должной политики со стороны прежних лидеров Белого дома;

Фактор Трампа и симпатия Пхеньяна: Политик особо подчеркнул, что Ким Чен Ин благосклонен исключительно к нему, в то время как других лидеров США он совершенно не жалует;

Нестандартная позиция в международной ядерной политике: Трамп в очередной раз продемонстрировал, что в вопросах глобальной безопасности и ядерного сдерживания он ставит личные связи выше классических дипломатических шаблонов.

Классификация оценок Трампа ядерной политики Ирана и Северной Кореи

Анализ ядерных программ двух государств и личных взглядов Трампа:

Критерии и направления анализа Позиция по Северной Корее (КНДР) Официальная и политическая позиция по Ирану Личные контакты с лидерами «Он мой друг, он мне нравится, и он признает Трампа» Бескомпромиссное противостояние, отсутствие дипломатического диалога Отношение к ядерному оружию Факт наличия ядерного потенциала признается Создание ядерного оружия категорически не допускается Причина перехода в ядерный статус «Предыдущие президенты США не сделали того, чего я хотел» Риск нарушения международных санкций и выхода из соглашений Стиль дипломатического диалога Прямые саммиты и обмен личными письмами Стратегия максимального экономического давления (Максимум Прессуре) Геополитическая цель и стратегическое ограничение Сдерживание текущей эскалации через личные договоренности Полная остановка ядерной программы и запрет на обогащение

Международная дипломатия и геополитическая экспертиза: почему Трамп ставит личную дружбу выше законов?

Выводы экспертов по международной безопасности, политологов и американских аналитиков:

«Личная дипломатическая — бренд Трампа»: Трамп предпочитает прямое общение с лидерами с глазу на глаз традиционным протоколам Госдепартамента и многосторонним соглашениям; его исторические саммиты с Ким Чен Иром в Сингапуре и Ханое строились именно на таких популистских и прямых связях; однако сведение такого глобального вопроса, как ядерная безопасность, до уровня «нравится или не нравится» вызывает серьезную тревогу в политической элите Запада;

Разница между Ираном и КНДР: Северная Корея уже успела превратиться в ядерное государство и провела испытания своего оружия; отобрать у нее этот статус силой невозможно; Иран же еще не создал ядерное оружие и находится на стадии обогащения; именно поэтому Трамп, признавая сложившиеся реальности, делает упор на поиск компромисса с Ким Чен Иром и на то, чтобы категорически не дать Ирану заполучить ядерную бомбу;

Предвыборные заявления и критика Белого дома: Данный выпад — это удар Трампа по своим оппонентам (действующей администрации); обвиняя предшествующих и последующих президентов в развитии ракет КНДР, он пытается доказать избирателям, что только он является сильным лидером, способным обуздать угрозу ядерной войны.

А как вы считаете, смогут ли «дружеские» связи Дональда Трампа с Ким Чен Иром действительно предотвратить угрозу большой ядерной войны или это всего лишь политическое шоу? Почему США мирятся с ядерными испытаниями Северной Кореи, но вводят жесткие ограничения в отношении Ирана? Оставляйте свои соображения в комментариях и делитесь анализом самого горячего заявления мировой политики со всеми интересующимися!