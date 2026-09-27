Аббас Аракчи озвучил условия выхода из тупика в отношениях с США по Ормузскому проливу

Острый геополитический конфликт вокруг Ормузского пролива — важнейшей нефтяной и торговой артерии мира — вступает в свою решающую фазу. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своем заявлении открыто объявил, что выйти из создавшегося опасного тупика можно только путем прямых переговоров с США. Министр подчеркнул, что требования Тегерана четкие и возобновление судоходства через пролив зависит исключительно от выполнения этих условий. В то же время Аракчи сообщил, что посредники пока не передали официальную окончательную позицию Вашингтона и дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от этого ответа.

Как стало известно, Тегеран предложил четкий 7-дневный план открытия пролива и прекращения военных действий, однако, по данным Те Валл Стрит Джурнал, Президент США Дональд Трамп отверг эту инициативу Ирана. Кроме того, Тегеран твердо заявил, что на предстоящих переговорах он ни в коем случае не откажется от своей ядерной программы, в частности, от обогащения урана и вывоза его из страны.

«7-дневный план, вето Трампа и обогащение урана»: 5 главных пунктов Ормузского кризиса

Заявление главы МИД Ирана и важнейшие официальные факты вокруг переговоров:

Переговоры — единственный выход: Аббас Аракчи заявил, что напряженность вокруг Ормузского пролива может быть устранена только путем дипломатического соглашения;

Специальный 7-дневный план Тегерана: Было предложено выполнить основные меры за 4–5 дней, открыть пролив на 6-й день и подписать итоговый мирный договор на 7-й день;

Отказ Дональда Трампа: Как пишет издание ВСДж, Президент США не принял предложение об открытии пролива и 7-дневном прекращении огня;

«Красная линия» в ядерной программе: Иранские официальные лица заявили, что не прекратят обогащение урана и не вывезут запасы из страны;

Крах меморандума о мире: Заключенное в июне при посредничестве Пакистана перемирие и меморандум были аннулированы Трампом в июле, а Тегеран подтвердил, что соглашение потеряло силу.

Ормузский пролив и переговоры: Сравнение требований Ирана и позиции США

Таблица противостояния в регионе и подходов сторон:

Показатели и направления Позиция Исламской Республики Иран Подход США и администрации Дональда Трампа Механизм открытия Ормузского пролива 7-дневный поэтапный план и переговоры Отклонение предложения Ирана, сохранение давления Ядерная программа и запасы урана Отказ прекращать обогащение урана и вывозить его за рубеж Требование полного ограничения ядерной деятельности и проверок Условия дипломатического диалога Равноправные переговоры; «отказ от применения силы и угроз» Жесткая позиция, максимальное давление и демонстрация силы Связь через посредников Ожидается официальный окончательный ответ Вашингтона Прямые требования и прекращение вмешательства Судьба прежних мирных соглашений После июльского решения «меморандум фактически не существует» Объявление июньского перемирия досрочно завершенным

Геополитическая и энергетическая экспертиза: Почему переговоры по Ормузу взрывают мировой рынок?

Выводы международных политологов, военных аналитиков и экспертов нефтяного рынка:

«Главный пролив мировой нефти»: Через Ормузский пролив транспортируется около 20 процентов мирового объема экспорта нефти; закрытие пролива или прекращение судоходства приводит к резкому скачку цен на нефть и глобальному экономическому кризису, поэтому Аракчи представляет переговоры как единственное решение;

Тактика максимального давления Трампа: Отказ Дональда Трампа от 7-дневного временного плана означает намерение Вашингтона добиться не половинчатого, а крупного и бескомпромиссного соглашения, полностью прекращающего военную и ядерную программы Ирана;

Психологическое терпение Пезешкияна и Тегерана: Заявление Президента Масуда Пезешкияна о том, что «мы готовы к переговорам без применения силы и принуждения», означает, что Тегеран не сдастся под давлением, но оставляет дипломатические каналы открытыми до конца во избежание полномасштабной войны.

Как вы думаете, разрешится ли напряженность между США и Ираном по поводу Ормузского пролива и ядерной программы путем мирных переговоров, или отказ Дональда Трампа приведет регион к новому крупному столкновению? Как повлияет отказ Ирана от своей позиции по урану на будущие соглашения? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим дипломатическим анализом, крайне важным для мировой энергетической безопасности, со всеми!