Аббас Аракчи озвучил условия выхода из тупика в отношениях с США по Ормузскому проливу

·55·Мир
Аббас Аракчи озвучил условия выхода из тупика в отношениях с США по Ормузскому проливу

Острый геополитический конфликт вокруг Ормузского пролива — важнейшей нефтяной и торговой артерии мира — вступает в свою решающую фазу. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своем заявлении открыто объявил, что выйти из создавшегося опасного тупика можно только путем прямых переговоров с США. Министр подчеркнул, что требования Тегерана четкие и возобновление судоходства через пролив зависит исключительно от выполнения этих условий. В то же время Аракчи сообщил, что посредники пока не передали официальную окончательную позицию Вашингтона и дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от этого ответа.

Как стало известно, Тегеран предложил четкий 7-дневный план открытия пролива и прекращения военных действий, однако, по данным Те Валл Стрит Джурнал, Президент США Дональд Трамп отверг эту инициативу Ирана. Кроме того, Тегеран твердо заявил, что на предстоящих переговорах он ни в коем случае не откажется от своей ядерной программы, в частности, от обогащения урана и вывоза его из страны.

«7-дневный план, вето Трампа и обогащение урана»: 5 главных пунктов Ормузского кризиса

Заявление главы МИД Ирана и важнейшие официальные факты вокруг переговоров:

  • Переговоры — единственный выход: Аббас Аракчи заявил, что напряженность вокруг Ормузского пролива может быть устранена только путем дипломатического соглашения;

  • Специальный 7-дневный план Тегерана: Было предложено выполнить основные меры за 4–5 дней, открыть пролив на 6-й день и подписать итоговый мирный договор на 7-й день;

  • Отказ Дональда Трампа: Как пишет издание ВСДж, Президент США не принял предложение об открытии пролива и 7-дневном прекращении огня;

  • «Красная линия» в ядерной программе: Иранские официальные лица заявили, что не прекратят обогащение урана и не вывезут запасы из страны;

  • Крах меморандума о мире: Заключенное в июне при посредничестве Пакистана перемирие и меморандум были аннулированы Трампом в июле, а Тегеран подтвердил, что соглашение потеряло силу.

Ормузский пролив и переговоры: Сравнение требований Ирана и позиции США

Таблица противостояния в регионе и подходов сторон:

Показатели и направления

Позиция Исламской Республики Иран

Подход США и администрации Дональда Трампа

Механизм открытия Ормузского пролива

7-дневный поэтапный план и переговоры

Отклонение предложения Ирана, сохранение давления

Ядерная программа и запасы урана

Отказ прекращать обогащение урана и вывозить его за рубеж

Требование полного ограничения ядерной деятельности и проверок

Условия дипломатического диалога

Равноправные переговоры; «отказ от применения силы и угроз»

Жесткая позиция, максимальное давление и демонстрация силы

Связь через посредников

Ожидается официальный окончательный ответ Вашингтона

Прямые требования и прекращение вмешательства

Судьба прежних мирных соглашений

После июльского решения «меморандум фактически не существует»

Объявление июньского перемирия досрочно завершенным

Геополитическая и энергетическая экспертиза: Почему переговоры по Ормузу взрывают мировой рынок?

Выводы международных политологов, военных аналитиков и экспертов нефтяного рынка:

  • «Главный пролив мировой нефти»: Через Ормузский пролив транспортируется около 20 процентов мирового объема экспорта нефти; закрытие пролива или прекращение судоходства приводит к резкому скачку цен на нефть и глобальному экономическому кризису, поэтому Аракчи представляет переговоры как единственное решение;

  • Тактика максимального давления Трампа: Отказ Дональда Трампа от 7-дневного временного плана означает намерение Вашингтона добиться не половинчатого, а крупного и бескомпромиссного соглашения, полностью прекращающего военную и ядерную программы Ирана;

  • Психологическое терпение Пезешкияна и Тегерана: Заявление Президента Масуда Пезешкияна о том, что «мы готовы к переговорам без применения силы и принуждения», означает, что Тегеран не сдастся под давлением, но оставляет дипломатические каналы открытыми до конца во избежание полномасштабной войны.

Как вы думаете, разрешится ли напряженность между США и Ираном по поводу Ормузского пролива и ядерной программы путем мирных переговоров, или отказ Дональда Трампа приведет регион к новому крупному столкновению? Как повлияет отказ Ирана от своей позиции по урану на будущие соглашения? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим дипломатическим анализом, крайне важным для мировой энергетической безопасности, со всеми!

Аббас АракчиОрмузский проливДональд ТрампЯдерная программа Ирана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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