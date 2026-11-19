Журналист спросил его, является ли этот чемодан устройством, относящимся к системе управления ядерным оружием президента России. Офицер подтвердил, что это именно тот самый чемодан.

Журналист телеканала «Россия-1» Евгений Попов обратил внимание на черный чемодан в руках офицера военно-морского флота, сопровождавшего Путина возле здания, где проходил саммит.

Данные кадры были сняты 18 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Шэньчжэнь. Этот инцидент привлек международное внимание, поскольку «Чегет» является устройством, играющим важную роль в системе управления стратегическими ядерными силами России и обычно скрытым от глаз общественности.

Во время визита президента России Владимира Путина на международный саммит в Китае в объективы камер попало одно из самых секретных устройств, которое всегда сопровождает его — ядерный чемоданчик под названием «Чегет». Примечательно, что в этот раз информацию о его наличии подтвердил сам военный офицер в ответ на вопрос журналиста российского государственного телеканала.

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Таким образом, устройство, которое обычно остается вне поля зрения камер из-за протоколов безопасности, на этот раз было показано в эфире российского государственного телеканала. Об этом также сообщили международные издания, в том числе Сут Чина Морнинг Пост.

Какую функцию выполняет «Чегет»?

«Чегет» — это переносной абонентский терминал системы «Казбек», предназначенной для управления стратегическими ядерными силами России. Он позволяет главе государства установить защищенную связь с высшим военным командованием и передавать решения, связанные с применением ядерного оружия.

Однако не стоит воспринимать это устройство как «ядерную кнопку» в обычном понимании. Его задача заключается не в самостоятельном осуществлении ядерного удара, а в участии в процессе управления стратегическими силами и передаче соответствующих приказов.

«Чегет» является одной из важнейших частей российской системы ядерного управления, а технические детали и порядок его работы не раскрываются полностью.

Почему появление этого чемодана привлекло особое внимание?

Во время зарубежных визитов глав государств системы безопасности и военного управления также перемещаются вместе с ними. Терминал ядерного управления президента России входит в число таких устройств.

Однако попадание «Чегета» в объективы камер — редкое явление. Ранее подобные кадры появлялись во время визита Путина в Китай в октябре 2023 года.

Поэтому нынешние кадры также привлекли внимание международных СМИ. Некоторые издания особо отметили, что устройство было продемонстрировано именно накануне переговоров с участием лидеров трех стран.

Перед встречей Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Кадры с «Чегетом» распространились в тот момент, когда на 19 ноября в Шэньчжэне была запланирована трехсторонняя встреча с участием Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

МИД Китая подтвердил проведение этой встречи. Американская сторона также сообщила, что на переговорах могут обсуждаться вопросы сокращения ядерного оружия и предотвращения его распространения.

Поэтому появление устройства ядерного управления на саммите вызвало интерес как с политической, так и с символической точки зрения. Однако его демонстрация не означает, что на встрече будет принято какое-либо конкретное ядерное решение или что напряженность между сторонами возросла.

Символ безопасности или политический сигнал?

Передвижение Путина вместе с «Чегетом» в первую очередь связано с протоколами безопасности в рамках системы управления ядерными силами президента России. Но публичная демонстрация устройства и открытый ответ офицера на вопрос придали событию дополнительный политический окрас.

В то время, когда лидеры трех крупнейших мировых держав стоят на пороге обсуждения вопросов ядерной безопасности, контроля над вооружениями и международных отношений, эти кадры еще раз напомнили, что ядерный фактор остается одной из важнейших тем мировой политики.