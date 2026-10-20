Уголовное дело в отношении Наваи прекращено: рэпер депортирован из Казахстана

·50·Мир
Уголовное дело в отношении Наваи прекращено: рэпер депортирован из Казахстана

Уголовное дело, возбужденное в Казахстане в отношении российского рэпера Наваи (Наваи Бакирова), прекращено. Сам музыкант был выдворен за пределы страны. Об этом сообщают местные и международные СМИ со ссылкой на данные казахстанской полиции.

Отмечается, что в департаменте полиции Жамбылской области заявили о прекращении дела с учетом того, что рэпер искренне раскаялся в содеянном и совершил правонарушение впервые. Однако дело было закрыто по нереабилитирующим основаниям. Это решение не означает, что музыкант был признан невиновным.

Напомним, Наваи был задержан 13 октября при въезде в страну на контрольно-пропускном пункте «Кордай» на казахстанско-кыргызской границе. При досмотре его автомобиля правоохранительные органы обнаружили и изъяли запрещенное вещество. После этого в отношении музыканта начали расследование по статьям, связанным с контрабандой и незаконным хранением наркотических средств.

15 октября суд вынес решение об аресте рэпера сроком на два месяца. Однако позднее уголовное дело было прекращено, и Наваи депортировали из Казахстана.

Наваи БакировКазахстанская полицияКПП КордайКонтрабанда наркотиков
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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