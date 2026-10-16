Рэпер Гуф заступился за Наваи, арестованного в Казахстане из-за наркотиков
Легенда российского рэпа Гуф (Алексей Долматов) отреагировал на задержание своего коллеги и друга, популярного рэпера Наваи (Наваи Бакирова) в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков. Он открыто поддержал коллегу на своей странице в соцсетях и заявил, что никоим образом не верит выдвинутым обвинениям.
В настоящее время решением суда Казахстана в отношении российского артиста избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, к ситуации также подключились официальные дипломатические ведомства России.
«Ждем на Арбате, родной!»: что сказал Гуф?
Алексей Долматов в своем посте назвал Наваи братом и подчеркнул, что тот не имеет никакого отношения к наркотикам:
«Брат, я знаю, какой ты “раста”. Никакой! Никогда не поверю в ту клевету, которую сейчас распространяют о тебе! Уверен, что все будет хорошо! Ждем тебя на Арбате, родной», — написал Гуф.
Задержание на границе и решение суда: как развивались события?
Хронология событий выглядит следующим образом:
Задержание на границе: 13 октября Наваи был задержан сотрудниками Пограничной службы Комитета национальной безопасности и полиции Казахстана при въезде в страну. При досмотре его автомобиля были обнаружены наркотические средства, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на контрабанду наркотиков;
2 месяца ареста: Утром 15 октября постановлением Кордайского районного суда Жамбылской области в отношении Наваи Бакирова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца;
Дипломатическая нота: Генеральное консульство России в Алматы направило официальную ноту в Министерство иностранных дел Казахстана с просьбой дать официальные комментарии по ситуации с российским гражданином.
Отмененные концерты и заявление матери
Данный арест полностью сорвал гастрольный график рэпера:
Отмена выступления в Астане: После концерта в Бишкеке концерт в Астане, запланированный на 14 октября, был перенесен организаторами на неопределенный срок «по техническим причинам»;
Признание матери: Мать рэпера Айнур Бакирова рассказала, что команда музыканта уверяла ее: «сейчас твоего сына отпустят, он заплатит штраф, и на этом все решится»;
Концерт в Москве также остановлен: Большой сольный концерт, запланированный на 22 октября в известном московском комплексе «VK Стадиум», также перенесен, и дата его проведения остается неизвестной.
Согласно законодательству Казахстана, незаконное перемещение наркотических средств через границу относится к категории особо тяжких преступлений, следственные действия продолжаются.
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