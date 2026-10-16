Рэпер Гуф заступился за Наваи, арестованного в Казахстане из-за наркотиков

·55·Мир
Рэпер Гуф заступился за Наваи, арестованного в Казахстане из-за наркотиков

Легенда российского рэпа Гуф (Алексей Долматов) отреагировал на задержание своего коллеги и друга, популярного рэпера Наваи (Наваи Бакирова) в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков. Он открыто поддержал коллегу на своей странице в соцсетях и заявил, что никоим образом не верит выдвинутым обвинениям.

В настоящее время решением суда Казахстана в отношении российского артиста избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, к ситуации также подключились официальные дипломатические ведомства России.

«Ждем на Арбате, родной!»: что сказал Гуф?

Алексей Долматов в своем посте назвал Наваи братом и подчеркнул, что тот не имеет никакого отношения к наркотикам:

«Брат, я знаю, какой ты “раста”. Никакой! Никогда не поверю в ту клевету, которую сейчас распространяют о тебе! Уверен, что все будет хорошо! Ждем тебя на Арбате, родной», — написал Гуф.

Задержание на границе и решение суда: как развивались события?

Хронология событий выглядит следующим образом:

  • Задержание на границе: 13 октября Наваи был задержан сотрудниками Пограничной службы Комитета национальной безопасности и полиции Казахстана при въезде в страну. При досмотре его автомобиля были обнаружены наркотические средства, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на контрабанду наркотиков;

  • 2 месяца ареста: Утром 15 октября постановлением Кордайского районного суда Жамбылской области в отношении Наваи Бакирова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца;

  • Дипломатическая нота: Генеральное консульство России в Алматы направило официальную ноту в Министерство иностранных дел Казахстана с просьбой дать официальные комментарии по ситуации с российским гражданином.

Отмененные концерты и заявление матери

Данный арест полностью сорвал гастрольный график рэпера:

  • Отмена выступления в Астане: После концерта в Бишкеке концерт в Астане, запланированный на 14 октября, был перенесен организаторами на неопределенный срок «по техническим причинам»;

  • Признание матери: Мать рэпера Айнур Бакирова рассказала, что команда музыканта уверяла ее: «сейчас твоего сына отпустят, он заплатит штраф, и на этом все решится»;

  • Концерт в Москве также остановлен: Большой сольный концерт, запланированный на 22 октября в известном московском комплексе «VK Стадиум», также перенесен, и дата его проведения остается неизвестной.

Согласно законодательству Казахстана, незаконное перемещение наркотических средств через границу относится к категории особо тяжких преступлений, следственные действия продолжаются.

ГуфНаваи БакировКонтрабанда наркотиков в КазахстанеРоссийская дипломатическая нота
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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