В Казахстане оштрафовали родителей подростков, которые донимали женщину, искавшую свою кошку

·5·Мир
В Казахстане оштрафовали родителей подростков, которые донимали женщину, искавшую свою кошку

В казахстанском городе Актобе женщина, разместившая объявление о пропавшей кошке, подверглась систематическим домогательствам со стороны группы подростков. Они звонили с разных номеров, мяукали в трубку, оскорбляли женщину и насмехались над ней. Об этом сообщает Нев Тимес.кз.

По словам женщины, сначала ей звонили по 10–12 раз в день. Позже количество звонков возросло до 50–60. Подростки снимали свои действия на видео и выкладывали в TikTok. Один из роликов за сутки набрал 12–13 тысяч просмотров.

Устав от происходящего, женщина сохранила записи звонков и обратилась в полицию. В ходе проверки правоохранительные органы установили личности троих несовершеннолетних, причастных к инциденту.

Подростки вместе с родителями пришли в отделение полиции и принесли женщине извинения. С ними была проведена профилактическая беседа. Родители подростков были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей.

Как сообщила женщина, на каждого родителя был наложен штраф в размере 21 тысячи тенге.

АктобеКибербуллингTikTokПолиция Казахстана
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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