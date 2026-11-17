В Казахстане сделан новый шаг в направлении совершенствования и цифровизации правоохранительной системы. Как сообщает «аирпресс.кз», в городе Алматы сотрудники полиции начали тестовые испытания умных очков с функцией биометрической видеоаналитики. На данный момент это инновационное устройство используется в единственном экземпляре.

Как работают умные очки?

Это современное устройство сканирует лица граждан, попадающих в поле зрения патрульного, и автоматически сопоставляет их с базами данных розыска полицейского участка.

Если система обнаруживает совпадение в базе данных, необходимая информация и предупреждение выводятся прямо на экран в линзах очков. Это позволяет сотруднику полиции действовать незамедлительно, особенно в местах массового скопления людей, не отвлекаясь на планшеты или смартфоны.

Характеристики технологии Возможности и показатели Тип устройства Умные очки с функцией биометрической видеоаналитики Зона тестирования Город Алматы (общественные места, мечети и людные территории) Количество камер в городе В настоящее время 63 тысячи, к 2032 году будет доведено до 130 тысяч Показатель текущего года С помощью камер задержано 360 лиц, находящихся в розыске

Первый практический результат и система видеонаблюдения города

Несмотря на то, что устройство находится на стадии тестирования, оно уже успело показать свой первый практический результат. Во время патрулирования одной из мечетей Алматы система умных очков выявила в толпе мужчину, находившегося в розыске полицией Шымкента. После проверки документов он был немедленно задержан как подозреваемый.

Стоит отметить, что эти умные очки внедряются как дополнение к общей системе видеонаблюдения города. По данным департамента полиции, в настоящее время в Алматы работает около 63 тысяч камер. Планируется, что к 2032 году этот показатель достигнет 130 тысяч, с их помощью с начала текущего года уже выявлено и задержано 360 человек, находившихся в розыске. Министерство внутренних дел пока держит в секрете компанию-производителя очков, их стоимость и полный список подключенных баз данных.

Как вы считаете, насколько использование таких умных технологических устройств и искусственного интеллекта в деятельности правоохранительных органов помогает в обеспечении безопасности? Оставляйте свое мнение в комментариях!