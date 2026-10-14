В элитной школе Алматы произошло массовое отравление учащихся

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В элитной школе Алматы произошло массовое отравление учащихся

В одном из престижных и элитных учебных заведений Алматы — Республиканской физико-математической школе (РФМШ) — зафиксирован случай массового отравления учащихся. За последние дни десятки школьников были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция».

В связи с этим чрезвычайным происшествием деятельность школы и прилегающего к ней интерната была временно приостановлена, полиция возбудила уголовное дело.

Масштаб происшествия: Сколько детей пострадало?

По официальным данным издания Закон.кз, основные показатели ситуации следующие:

  • Госпитализированные: 12–14 октября 48 учащихся школы были доставлены в Алматинскую городскую детскую клиническую инфекционную больницу;

  • Находящиеся в изоляторе: Еще несколько учащихся (по данным от 6 до 8 человек) были изолированы в медицинском изоляторе при школе-интернате и взяты под наблюдение врачей;

  • Состояние детей: По сообщению городского управления здравоохранения и руководства школы, состояние всех пациентов стабильное, никто из них не нуждается в отделении реанимации.

Итоги проверки: Какие нарушения были выявлены на кухне?

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля и Министерство здравоохранения Казахстана провели масштабную проверку на месте происшествия:

  • Нарушены санитарные правила: В деятельности ТОО «Мастер Фуд», обслуживающего столовую, выявлен ряд грубых нарушений. В частности, не соблюдались правила хранения продуктов и порядок отбора суточных проб готовых блюд;

  • Продукты изъяты: По результатам проверки молочная продукция без соответствующих документов была изъята из продажи, а распространение некоторых блюд официально запрещено;

  • Лабораторные анализы: Для установления точного источника инфекции были взяты пробы воды, продуктов питания и смывы у сотрудников столовой.

Принятые меры: Онлайн-обучение и уголовное дело

В целях обеспечения безопасности и предотвращения распространения заболевания были незамедлительно приняты организационные меры:

  • Переход на дистанционное обучение: Ради безопасности учеников с 14 по 16 октября школа была переведена на онлайн-систему обучения, в помещениях проведены полные дезинфекционные работы;

  • Воспитанники интерната: Проживающие в школе-интернате учащиеся временно переданы на попечение родителей и близких родственников;

  • Уголовное дело: Полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту массового отравления в школе, в отношении виновных лиц будут приняты меры в соответствии с законом.

Ситуация находится под строгим контролем профильных министерств и правоохранительных органов.

Республиканская физико-математическая школаАлматыMaster Foodполиция Казахстана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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