В элитной школе Алматы произошло массовое отравление учащихся

В одном из престижных и элитных учебных заведений Алматы — Республиканской физико-математической школе (РФМШ) — зафиксирован случай массового отравления учащихся. За последние дни десятки школьников были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция».

В связи с этим чрезвычайным происшествием деятельность школы и прилегающего к ней интерната была временно приостановлена, полиция возбудила уголовное дело.

Масштаб происшествия: Сколько детей пострадало?

По официальным данным издания Закон.кз, основные показатели ситуации следующие:

Госпитализированные: 12–14 октября 48 учащихся школы были доставлены в Алматинскую городскую детскую клиническую инфекционную больницу;

Находящиеся в изоляторе: Еще несколько учащихся (по данным от 6 до 8 человек) были изолированы в медицинском изоляторе при школе-интернате и взяты под наблюдение врачей;

Состояние детей: По сообщению городского управления здравоохранения и руководства школы, состояние всех пациентов стабильное, никто из них не нуждается в отделении реанимации.

Итоги проверки: Какие нарушения были выявлены на кухне?

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля и Министерство здравоохранения Казахстана провели масштабную проверку на месте происшествия:

Нарушены санитарные правила: В деятельности ТОО «Мастер Фуд», обслуживающего столовую, выявлен ряд грубых нарушений. В частности, не соблюдались правила хранения продуктов и порядок отбора суточных проб готовых блюд;

Продукты изъяты: По результатам проверки молочная продукция без соответствующих документов была изъята из продажи, а распространение некоторых блюд официально запрещено;

Лабораторные анализы: Для установления точного источника инфекции были взяты пробы воды, продуктов питания и смывы у сотрудников столовой.

Принятые меры: Онлайн-обучение и уголовное дело

В целях обеспечения безопасности и предотвращения распространения заболевания были незамедлительно приняты организационные меры:

Переход на дистанционное обучение: Ради безопасности учеников с 14 по 16 октября школа была переведена на онлайн-систему обучения, в помещениях проведены полные дезинфекционные работы;

Воспитанники интерната: Проживающие в школе-интернате учащиеся временно переданы на попечение родителей и близких родственников;

Уголовное дело: Полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту массового отравления в школе, в отношении виновных лиц будут приняты меры в соответствии с законом.

Ситуация находится под строгим контролем профильных министерств и правоохранительных органов.