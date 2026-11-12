В Казахстане полуголый мужчина разбил окно школы и ворвался в класс (видео)

1 мин чтения8
В Казахстане полуголый мужчина разбил окно школы и ворвался в класс (видео)

В городе Каскелен Алматинской области Казахстана полуголый мужчина ворвался в школу. Инцидент произошел 11 ноября во время перемены между уроками. Об этом сообщает Нур.кз.

Сообщается, что сначала мужчина бегал по территории школы. Затем он разбил окно учебного класса и запрыгнул в помещение, где находились ученики. На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как дети в испуге кричат, а взрослые мужчины пытаются его остановить.

По данным департамента полиции Алматинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия. В рамках следствия также будет проверено психическое состояние подозреваемого.

В результате инцидента среди учеников и педагогов пострадавших нет. В образовательном учреждении детям оказывается психологическая помощь.

Вам понравилась статья?
Charos«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Мир