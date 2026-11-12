В Казахстане полуголый мужчина разбил окно школы и ворвался в класс (видео)

В городе Каскелен Алматинской области Казахстана полуголый мужчина ворвался в школу. Инцидент произошел 11 ноября во время перемены между уроками. Об этом сообщает Нур.кз.

Сообщается, что сначала мужчина бегал по территории школы. Затем он разбил окно учебного класса и запрыгнул в помещение, где находились ученики. На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как дети в испуге кричат, а взрослые мужчины пытаются его остановить.

По данным департамента полиции Алматинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия. В рамках следствия также будет проверено психическое состояние подозреваемого.

В результате инцидента среди учеников и педагогов пострадавших нет. В образовательном учреждении детям оказывается психологическая помощь.