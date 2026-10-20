Предположительно впавший в кому Ким Чен Ын неожиданно появился на публике

·131·Мир
Предположительно впавший в кому Ким Чен Ын неожиданно появился на публике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после неподтвержденных сообщений охудшении его здоровья и впадении в кому.

По сообщению государственного информагентства ЦТАК, 19 октября он посетил выставку одежды и обуви. На мероприятии его сопровождали супруга Ли Соль Чжу и дочь Чжу Э. На опубликованных снимках запечатлено, как Ким Чен Ын осматривает выставочную продукцию и беседует с официальными лицами.

Ранее в социальных сетях распространялись сообщения о том, что у северокорейского лидера произошло кровоизлияние в мозг, он впал в кому и был вывезен на лечение в Китай. Однако эти утверждения пока не подтверждены надежными доказательствами.

Слухи, связанные со здоровьем Ким Чен Ына, возникали и ранее неоднократно. Когда он на некоторое время исчезает из поля зрения общественности, появляются различные предположения о его здоровье и возможном преемнике.

Ким Чен ЫнЛи Соль ЧжуЦТАКлечение в Китае
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Почему Ким Чен Ын никогда не говорит о своей матери?Почему Ким Чен Ын никогда не говорит о своей матери?3 июля 02:46Трамп хочет восстановить диалог с КНДР через Китай: каким будет секретное соглашение?Трамп хочет восстановить диалог с КНДР через Китай: каким будет секретное соглашение?19 сентября 19:23«Ким Чен Ин — мой друг»: Трамп ответил на вопрос о ядерном оружии КНДР и Ирана«Ким Чен Ин — мой друг»: Трамп ответил на вопрос о ядерном оружии КНДР и Ирана30 сентября 12:10Южнокорейская разведка раскрыла тревожную тайну о здоровье Ким Чен Ина!Южнокорейская разведка раскрыла тревожную тайну о здоровье Ким Чен Ина!2 октября 11:11Дональд Трамп хочет провести новые переговоры с Ким Чен Ыном осеньюДональд Трамп хочет провести новые переговоры с Ким Чен Ыном осенью20 августа 09:00Уголовное дело в отношении Наваи прекращено: рэпер депортирован из КазахстанаУголовное дело в отношении Наваи прекращено: рэпер депортирован из КазахстанаСегодня 14:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов