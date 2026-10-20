Предположительно впавший в кому Ким Чен Ын неожиданно появился на публике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике после неподтвержденных сообщений охудшении его здоровья и впадении в кому.

По сообщению государственного информагентства ЦТАК, 19 октября он посетил выставку одежды и обуви. На мероприятии его сопровождали супруга Ли Соль Чжу и дочь Чжу Э. На опубликованных снимках запечатлено, как Ким Чен Ын осматривает выставочную продукцию и беседует с официальными лицами.

Ранее в социальных сетях распространялись сообщения о том, что у северокорейского лидера произошло кровоизлияние в мозг, он впал в кому и был вывезен на лечение в Китай. Однако эти утверждения пока не подтверждены надежными доказательствами.

Слухи, связанные со здоровьем Ким Чен Ына, возникали и ранее неоднократно. Когда он на некоторое время исчезает из поля зрения общественности, появляются различные предположения о его здоровье и возможном преемнике.