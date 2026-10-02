Южнокорейская разведка раскрыла тревожную тайну о здоровье Ким Чен Ина!

·1·Мир
Южнокорейская разведка раскрыла тревожную тайну о здоровье Ким Чен Ина!

Вокруг закрытого и таинственного режима Северной Кореи вновь обнародованы сенсационные сведения, связанные со здоровьем лидера! Национальная разведывательная служба Сеула опубликовала специальный отчет о физическом состоянии Ким Чен Ина, сообщив, что глава Пхеньяна страдает от крайне тяжелой степени ожирения. Согласно медицинским анализам, вес лидера Северной Кореи достиг ровно 140 килограммов, и он включен в группу риска серьезных заболеваний. Каковы же остальные подробности жизни Ким Чен Ина, раскрываемые разведывательными данными, и насколько опасна его нынешняя ситуация?

Вес 140 кг и сердечно-сосудистые риски

Согласно информации, собранной спецслужбами Южной Кореи, масса тела северокорейского лидера вновь поднялась до максимальной отметки:

  • Показатель в 140 килограммов: С помощью искусственного интеллекта и средств видеоанализа разведка определила, что вес лидера составляет около 140 кг;

  • Красивое ожирение (особо тяжелое ожирение): Этот показатель в медицине относится к группе высокого риска и создает тяжелую нагрузку на организм;

  • Угроза болезней: Специалисты оценивают риск развития у Ким Чен Ина сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и сахарного диабета как очень высокий;

  • Пока стабильно: Несмотря на все негативные факторы, в отчете отмечается, что в его физической активности пока не наблюдается резких проблем или симптомов болезней.

Важный пункт отчета разведки

«По данным разведывательного агентства Сеула, лидер Северной Кореи имеет вес 140 килограммов, и у него высок риск сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, в его физическом состоянии пока не наблюдается серьезных проблем».

Здоровье главы Пхеньяна неизменно остается важным геополитическим фактором для региональной безопасности и контроля над ядерным оружием.

Показатели здоровья Ким Чен Ина (Таблица)

Показатель / Фактор

Данные разведки и оценка

Выявленная масса тела

Примерно 140 килограммов

Основной диагноз / состояние

Особо тяжелая степень ожирения

Вероятные угрозы

Высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Текущее состояние

Серьезных препятствий в физической активности не отмечено

Источник информации

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (Сеул)

Как вы думаете, как подобные риски, связанные со здоровьем Ким Чен Ина, могут в будущем повлиять на управление властью в Северной Корее и региональную политику? Придется ли Пхеньяну рассмотреть вопрос о преемнике?

Оставляйте свои предположения и размышления в комментариях ниже и делитесь этой интересной новостью мировой политики с друзьями через Telegram!

Ким Чен ИнСеверная КореяРазведывательное агентство СеулаРиск сердечно-сосудистых заболеваний
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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