Трамп хочет восстановить диалог с КНДР через Китай: каким будет секретное соглашение?

·1·Мир
Трамп хочет восстановить диалог с КНДР через Китай: каким будет секретное соглашение?

В преддверии исторической встречи лидеров двух крупнейших экономических и военных гигантов мира — США и Китая, которая пройдет в Вашингтоне, в международной геополитике появилась сенсационная новость. Как сообщает влиятельное издание Нью-Йорк Тимес со ссылкой на специальные источники, президент США Дональд Трамп на переговорах с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, который на следующей неделе прибудет в Вашингтон с государственным визитом, намерен обсудить перспективы восстановления контактов с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В то время как публичные дипломатические сигналы Белого дома в адрес Пхеньяна остаются без ответа, Вашингтон всерьез рассчитывает на посредничество официального Пекина — главного союзника и экономического донора Северной Кореи.

По мнению экспертов, потенциальная новая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном может быть организована в ноябре текущего года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), принимающей стороной которого выступает Китай. Тот факт, что Трамп ранее резко сократил совместные военные учения с Южной Кореей и по-прежнему называет свои отношения с Ким Чен Ыном «очень хорошими», свидетельствует о стремлении Белого дома к очередной крупной дипломатической победе.

Итак, согласится ли Си Цзиньпин на это предложение, как Китай воспользуется этим посредничеством в качестве рычага влияния в торговой войне против Вашингтона и сможет ли план примирения Трампа с КНДР изменить баланс сил в Тихоокеанском регионе?

«Государственный визит в Вашингтон и ноябрьский план»: Детали переговоров

Важные пункты дипломатического плана, раскрытого инсайдерами Нью-Йорк Тимес:

  • Визит Си Цзиньпина в США: На следующей неделе председатель КНР прибудет в Вашингтон с официальным визитом, и одной из центральных тем в Белом доме станет северокорейский вопрос;

  • Посредническая роль Пекина: Поскольку КНДР игнорирует попытки США выйти на прямой контакт, Трамп намерен опереться на политическое влияние Пекина в восстановлении диалога;

  • Платформа саммита АТЭС: Аналитики предполагают, что потенциальные исторические переговоры Трампа и Ким Чен Ына состоятся в ноябре текущего года в рамках саммита АТЭС в Китае;

  • Потепление отношений: Трамп в очередной охарактеризовал свои связи с Ким Чен Ыном как «очень хорошие», показав готовность вернуться за стол переговоров с Пхеньяном.

«Военные учения сокращены»: Смелый шаг Трампа навстречу Пхеньяну

Практические шаги, предпринятые для создания почвы для переговоров:

  • Двукратное сокращение масштаба учений: В августе по указанию Трампа продолжительность и масштаб ежегодных совместных военных маневров США и Южной Кореи были сокращены более чем на 50 процентов;

  • Сомнения в целесообразности: Американский лидер открыто выразил сомнение в эффективности многомиллиардных военных учений, назвав их фактором, усиливающим напряженность на Корейском полуострове;

  • Сигнал безопасности для Пхеньяна: Этот шаг был расценен как стратегическая уступка, направленная на демонстрацию отсутствия прямой военной угрозы Северной Корее и возвращение Ким Чен Ына к ядерным переговорам.

Геополитический анализ: Что может выиграть Китай от этого посредничества?

Оценки ведущих экспертов по международной политике:

  • Дипломатический козырь Пекина: Если Си Цзиньпин успешно организует встречу между Трампом и Ким Чен Ыном, это предоставит Китаю мощнейший рычаг давления на США в вопросах торговых пошлин и тайваньской проблемы;

  • Баланс региональной безопасности: Китай не желает ядерной напряженности или сосредоточения американских военных сил у своих границ — поэтому мирный диалог полностью отвечает интересам Пекина;

  • Предвыборная победа Трампа: Очередной личный диалог с лидером КНДР может быть преподнесен администрацией Трампа как крупнейшее миротворческое достижение на глобальной арене.

Ожидается, что визит Си Цзиньпина в Вашингтон станет поворотным моментом не только в американо-китайских экономических отношениях, но и на пути предотвращения нового ядерного кризиса в Восточной Азии.

Как вы думаете, сможет ли Дональд Трамп с помощью китайского лидера вновь найти общий язык с Ким Чен Ыном и достичь мирного соглашения на Корейском полуострове? Каких политических уступок от Белого дома, по вашему мнению, потребует Си Цзиньпин взамен на это посредничество? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этого сенсационного плана в мировой политике со всеми любителями новостей международной повестки и друзьями!

Дональд ТрампСи ЦзиньпинКим Чен Ынсаммит АТЭС
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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