Почему Ким Чен Ын никогда не говорит о своей матери?

·35·Мир
Почему Ким Чен Ын никогда не говорит о своей матери?

Жизнь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына окутана множеством тайн. Одной из самых обсуждаемых тем является то, почему информация о его матери держится в строжайшем секрете. В анализе BBC отмечается, что несмотря на то, что Ким Чен Ын пришел к власти почти 15 лет назад, он ни разу публично не назвал имя своей матери.

Согласно анализу, основная причина этого связана с тем, что власть в Северной Корее опирается на официальную идею о «крови горы Пэктусан» . В государственной пропаганде господство династии Кимов обосновывается именно принадлежностью к этому священному роду.

Ким Чен Ир и ан'anaviy kiyimdagi ayol birgalikda surati.

Однако происхождение матери Ким Чен Ына, Ко Ён Хи, не совсем соответствует этому представлению. По имеющимся данным, она родилась в 1952 году в городе Осака, Япония. Ее родители были выходцами с острова Чеджу (ныне территория Южной Кореи), которые переехали туда в период японской колонизации. Позже семья переехала в Северную Корею.

В то время корейцы, прибывшие из Японии, относились к категории, называемой «дзэпо». Аналитики отмечают, что они рассматривались как слой, подвергшийся иностранному влиянию, жили под государственным контролем и сталкивались с ограничениями в получении престижного образования и высоких должностей.

Несмотря на это, Ко Ён Хи привлекла внимание Ким Чен Ира, когда работала в элитном художественном коллективе. Хотя она не была официальной супругой, у них родилось трое детей. Впоследствии один из них — Ким Чен Ын — стал лидером страны.

Лидеры Северной Кореи и члены их семьей'zolari aks etgan shajara diagrammasi.

Согласно анализам, другие дети Ким Чен Ира также рассматривались в качестве наследников. Однако старший сын, Ким Чен Нам, потерял доверие отца из-за критики наследственной системы власти и поддержки реформ. Он был убит в Малайзии в 2017 году. Еще один сын, Ким Чен Чхоль, был отстранен от наследования по разным причинам. В итоге после смерти Ким Чен Ира в 2011 году власть перешла к Ким Чен Ыну.

По мнению экспертов, секретность вокруг информации о матери Ким Чен Ына связана с легитимностью наследственной системы власти в стране. Поэтому ее день рождения не празднуется как государственный праздник, в отличие от дней рождения его деда и отца.

Крупный план лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на фоне флагов.

Аналитики обращают внимание еще на один момент: Ким Чен Ын рано представил общественности свою супругу Ри Соль Джу и дочь Джу Эн. Некоторые эксперты полагают, что таким образом он пытался заранее ответить на возможные вопросы о законности своей семьи.

Специалисты считают, что широкое обсуждение данных о матери Ким Чен Ына может повлиять на официальные идеи, формировавшиеся в стране годами. Поэтому эта тема до сих пор остается одним из самых закрытых и таинственных вопросов в Северной Корее.

Ким Чон УнКо Ён Хи
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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