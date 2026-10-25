Ким Чен Ин объявил главную цель, стоящую перед армией Северной Кореи (видео)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин объявил повышение потенциала вооруженных сил страны и создание армии, обладающей абсолютной мощью, первоочередной и важнейшей государственной задачей.

Согласно сообщению официального информационного агентства страны ККНА, руководство Пхеньяна выдвигает масштабные планы по выводу боевой эффективности своих воинских частей на новый уровень, а также по формированию конкурентоспособной на глобальном уровне оборонной структуры.

Три ключевых шага к могущественной армии

В своей речи лидер КНДР особо подчеркнул, что следующие направления имеют решающее значение в укреплении национальной безопасности и усилении потенциала армии:

Боевая эффективность: Резкое повышение навыков быстрого реагирования всех воинских подразделений и выполнения задач в любых сложных условиях;

Военно-техническая подготовка: Обеспечение вооруженных сил современными военными технологиями, вооружением нового поколения и совершенствование технических знаний личного состава;

Железная дисциплина: Как никогда ранее укрепление внутреннего порядка, командной цепочки и строгой воинской дисциплины внутри подразделений.

«Самая сильная оборонная промышленность в мире»

Ким Чен Ин и ранее открыто заявлял о своих амбициях превратить Северную Корею в одного из мировых лидеров в сфере военной промышленности:

Масштаб целей: Пхеньян нацелен не просто на сохранение имеющихся сил, а на создание самого передового и мощного военно-промышленного комплекса в мире;

Фактор геополитического давления: На фоне сложной ситуации с безопасностью в регионе и на международной арене подобные заявления свидетельствуют о том, что КНДР продолжит резкое наращивание своего стратегического потенциала.

По мнению экспертов, определение Ким Чен Иром военной сферы в качестве высшего приоритета означает, что большая часть внутренних ресурсов и научного потенциала страны будет вновь направлена на оборонную промышленность.