Ким Чен Ин объявил главную цель, стоящую перед армией Северной Кореи (видео)

·34·Мир
Ким Чен Ин объявил главную цель, стоящую перед армией Северной Кореи (видео)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин объявил повышение потенциала вооруженных сил страны и создание армии, обладающей абсолютной мощью, первоочередной и важнейшей государственной задачей.

Согласно сообщению официального информационного агентства страны ККНА, руководство Пхеньяна выдвигает масштабные планы по выводу боевой эффективности своих воинских частей на новый уровень, а также по формированию конкурентоспособной на глобальном уровне оборонной структуры.

Три ключевых шага к могущественной армии

В своей речи лидер КНДР особо подчеркнул, что следующие направления имеют решающее значение в укреплении национальной безопасности и усилении потенциала армии:

  • Боевая эффективность: Резкое повышение навыков быстрого реагирования всех воинских подразделений и выполнения задач в любых сложных условиях;

  • Военно-техническая подготовка: Обеспечение вооруженных сил современными военными технологиями, вооружением нового поколения и совершенствование технических знаний личного состава;

  • Железная дисциплина: Как никогда ранее укрепление внутреннего порядка, командной цепочки и строгой воинской дисциплины внутри подразделений.

«Самая сильная оборонная промышленность в мире»

Ким Чен Ин и ранее открыто заявлял о своих амбициях превратить Северную Корею в одного из мировых лидеров в сфере военной промышленности:

  • Масштаб целей: Пхеньян нацелен не просто на сохранение имеющихся сил, а на создание самого передового и мощного военно-промышленного комплекса в мире;

  • Фактор геополитического давления: На фоне сложной ситуации с безопасностью в регионе и на международной арене подобные заявления свидетельствуют о том, что КНДР продолжит резкое наращивание своего стратегического потенциала.

По мнению экспертов, определение Ким Чен Иром военной сферы в качестве высшего приоритета означает, что большая часть внутренних ресурсов и научного потенциала страны будет вновь направлена на оборонную промышленность.

Ким Чен ИнКНДРПхеньянСеверная Корея
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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