Северная Корея лидер Ким Чен Ына визит в новую туристическую зону в городе Самчжиён привлек внимание необычными фотографиями. Он сидел в кожаном кресле, вынесенном на заснеженный горный склон, и курил сигарету в черных очках. В это время его дочь Ким Чжу Э каталась на лыжах на новом курорте. Однако основной целью визита была инспекция работ по созданию крупного центра горного туризма на севере страны.

Кресло, сигарета и катающаяся на лыжах дочь

На фотографиях, опубликованных государственным информационным агентством Северной Кореи ЦТАК, запечатлен Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу и дочерью Ким Чжу Э. Лидер сидел в кожаном кресле на заснеженном склоне, наблюдая за курортом. Чжу Э же каталась на лыжах в белом костюме.

Визит Ким Чен Ына состоялся 15–16 ноября, фотографии были опубликованы 17 ноября.

Какие проекты реализуются в Самчжиёне?

Город Самчжиён расположен недалеко от границы с Китаем, у подножия горы Пэктусан, имеющей для Северной Кореи историческое и символическое значение. Пхеньян планирует превратить этот район в крупный центр горного туризма.

В ходе визита Ким Чен Ын осмотрел следующие объекты:

горнолыжный курорт в районе Пукпхотесан;

работы по реконструкции аэропорта Самчжиён;

туристический железнодорожный маршрут;

новые отели и зоны отдыха;

жилые дома для персонала.

Лидер подчеркнул необходимость удлинения взлетно-посадочной полосы аэропорта в соответствии с международными авиационными стандартами. Это свидетельствует о планах по развитию возможностей для доставки туристов в регион воздушным путем.

Лыжное снаряжение Ким Чжу Э также привлекло внимание

Фотографии дочери Ким Чен Ына, катающейся на лыжах, также обсуждались в международной прессе. Южнокорейские издания обратили внимание на то, что на ее лыжах и палках был логотип швейцарского бренда Стокли. Появились предположения, что ее одежда также может принадлежать дорогим европейским брендам. Эта информация не была подтверждена независимыми источниками.

Частое появление Ким Чжу Э на важных мероприятиях вместе с отцом также находится в центре внимания международных наблюдателей. Разведка Южной Кореи заявила, что, возможно, идет процесс подготовки ее в качестве вероятного преемника. Однако официального подтверждения этому нет.

Таким образом, визит в Самчжиён стал значимым не только благодаря необычным фотографиям, но и планам Северной Кореи по расширению туристической инфраструктуры.