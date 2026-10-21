В Франции выставлены на продажу украденные брендовые товары

·3·Мир
В Франции выставлены на продажу украденные брендовые товары

В интернете массово появляются объявления о продаже товаров, украденных во время беспорядков во Франции. Французы выражают возмущение подобными объявлениями в социальных сетях. Об этом сообщается в публикациях и сообщениях в соцсетях, которые изучил РИА Новости.

Такие объявления размещаются преимущественно на французской версии интернет-платформы Винтед.

«Винтед 17 октября превратился в крупнейшую площадку по продаже краденых и разграбленных товаров!» — пожаловалась девушка по имени Мари в социальной сети Кс.

Пользователи соцсетей отмечают, что в сети возросло количество объявлений о продаже косметической продукции, в частности наборов косметики, а также одежды и обуви. В некоторых объявлениях прямо указано, что товары были украдены во время демонстраций 17 октября.

«На Винтед творится настоящий хаос», — написал другой интернет-пользователь. К своему сообщению он прикрепил скриншоты объявлений о продаже пакетов с косметикой, взятых из магазина Сефора.

Министр торговли Франции Серж Папен подтвердил, что украденные во время беспорядков товары начали продаваться на некоторых онлайн-платформах. Он осудил такую практику и заявил, что проведет встречу с представителями этих сервисов для решения проблемы.

Акции протеста во Франции начались в середине сентября. Тогда на улицы вышли старшеклассники в районах вокруг Парижа, требуя улучшить состояние школ. Позже к ним присоединились граждане, недовольные ростом цен в стране. В результате демонстрации распространились и на другие регионы Франции.

Крупнейшая демонстрация прошла по всей стране 17 октября. Она завершилась беспорядками и мародерством в магазинах. По данным Министерства внутренних дел, в ней приняли участие около 550 тысяч человек.

На фоне демонстраций в тот же день мародеры грабили магазины, разбивали витрины и уносили различные товары. Среди них была и продукция из бутиков, принадлежащих дорогим брендам. Подобные случаи наблюдались, в частности, в Париже и Марселе.

VintedСерж Папенпротесты 17 октябряПариж
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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