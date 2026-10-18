Во Франции вспыхнули демонстрации: разграблены магазины Диор и Луис Вуиттон

Во Франции во время антиправительственных массовых демонстраций нападениям подверглись магазины известных брендов Диор, Луис Вуиттон, Келине и других, откуда были похищены товары. Об этом сообщает издание «ЛиФО».

Согласно информации, 17 октября в нескольких городах страны прошли акции протеста. Отдельные группы людей воспользовались сложившейся ситуацией и ворвались в торговые точки. Инциденты затронули не только магазины с предметами роскоши, но и магазины техники, пекарни и супермаркеты.

В Париже ущерб был нанесен торговым точкам, принадлежащим брендам КЭЛИНЭ, Диор, Бурберрй и Луис Вуиттон. Лица, разбившие витрину косметического магазина возле площади Республики, бросали находившиеся внутри товары собравшимся на улице людям. А те, кто ворвался в салон связи, выбрасывали телефоны на улицу.

Кроме того, центральный памятник на площади Республики был исписан различными надписями, а часть брусчатки на площади была разобрана. В баре «Ла Баррикуе» вспыхнул пожар. Алкогольные и газированные напитки, вынесенные из расположенного неподалеку супермаркета, бросали в сотрудников полиции.

Беспорядки также были зафиксированы в Марселе, Лилле и Ницце. В Марселе пострадали магазин Хермес, а также торговые точки, торгующие ювелирными изделиями, одеждой, косметикой и бытовой техникой. Для тушения пожара, возникшего в обувном магазине, были вызваны пожарные.

В Лилле наблюдались случаи вандализма в торговых объектах. По словам мэра города Арно Деланда, злоумышленники также ворвались в магазин Apple Сторе в центре города. В Ницце были разграблены магазины спортивной одежды и центр по продаже мотоциклов.

Демонстрации, начавшиеся первоначально с требований улучшения условий обучения в школах, впоследствии переросли в широкомасштабное антиправительственное протестное движение. Протестующие выражают недовольство главным образом ростом стоимости жизни и экономическим давлением на население.