Цены и топливный кризис потрясли Париж и Марсель

По всей Франции проходят неожиданно масштабные и ожесточенные массовые акции протеста против резкого роста стоимости жизни, инфляции и повышения цен на топливо.

По данным Министерства внутренних дел страны, на улицы столицы Парижа и других крупных городов (включая Марсель, Лион и Лилль) вышли более 550 тысяч недовольных граждан. Это оценивается как одна из крупнейших социальных демонстраций за последние годы.

Столкновения, слезоточивый газ и пожары

В ходе демонстраций ситуация в Париже и Марселе крайне обострилась, между протестующими и полицией произошли ожесточенные столкновения:

Реакция сил безопасности: На улицах Парижа и Марселя были возведены баррикады, подожжены мусорные баки, автомобили и даже некоторые здания. Для пресечения беспорядков и разгона толпы полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули;

Массовые аресты: Из-за мародерства и беспорядков во время протестов полиция задержала по всей стране десятки людей, в том числе множество демонстрантов в самом Париже;

Жёсткие запреты: Правительство официально запретило проведение любых демонстраций и собраний в районе Елисейских полей (Чампс-Éлйсеес) в центре Парижа, ряда административных и правительственных зданий, а также крупных железнодорожных вокзалов.

Расширение социального протеста: к нему присоединились студенты и преподаватели

Движение, начавшееся первоначально против цен на топливо и общей инфляции, за короткое время охватило и другие социальные группы:

Топливо и стоимость жизни: Люди выражают протест против неуклонного роста цен на товары повседневного спроса и топливо, снижения покупательной способности и заморозки социальных пособий;

Кризис образования: К протестам активно присоединились сотни учащихся и преподавателей школ и университетов по всей Франции. Они выражают недовольство финансовыми ограничениями в системе образования, тяжелыми условиями в школах и низкой заработной платой.

Несмотря на высокий уровень мобилизации полиции и спецназа, требования протестующих нарастают. Французское правительство вынуждено принимать срочные меры для выхода из этого социального кризиса и смягчения ситуации.