ChatGPT создает тысячи проблем для судов Германии

В Германии растет число судебных исков, подготовленных с помощью ChatGPT, что создает новые проблемы для судьей. Некоторые обращения состоят из тысяч страниц, в них также приводятся несуществующие законы и судебные решения, которые на самом деле не выносились.

Сообщается, что число лиц, обращающихся в суд с использованием искусственного интеллекта, значительно возросло. Это увеличивает нагрузку на судебных сотрудников и усложняет процесс проверки документов.

Иск на 4500 страниц мучает судей

Отмечается, что объем некоторых исковых заявлений достигает 4500 страниц. Рассмотрение столь огромных документов требует от судей много времени и труда.

Другим аспектом проблемы является то, что ChatGPT иногда может предоставлять неверную юридическую информацию. В частности, существует вероятность того, что искусственный интеллект представит несуществующие законы или непринятые на практике судебные решения как реальные данные.

В результате сотрудники судов вынуждены отдельно проверять приведенные доказательства, нормы законов и судебные решения.

Хочет ли Германия ограничить объем документов?

В связи с тем, что ситуация принимает серьезный оборот, Министерство юстиции Германии рассматривает возможность введения ограничений на объем документов, подаваемых в суды.

Интересно, что для решения проблемы, созданной искусственным интеллектом, можно использовать ту же технологию. Суды могут рассмотреть применение искусственного интеллекта для анализа чрезмерно длинных заявлений, извлечения важной информации и ускорения рассмотрения документов.

Однако при использовании таких технологий остается важным проверка точности юридической информации. Ведь как бы ни убедительно выглядел текст, подготовленный искусственным интеллектом, каждый закон и судебное решение в нем должны быть реальными.