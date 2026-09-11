«Казахстан выдаст России или ООН спасет?»: Дело чеченца Мансура Мовлаева

·9·Мир
«Казахстан выдаст России или ООН спасет?»: Дело чеченца Мансура Мовлаева

В одном из самых драматичных и громких судебных процессов в Центральноазиатском регионе, где пересекаются права человека, политическое убежище и международные обязательства по экстрадиции, произошел крутой поворот. 10 сентября 2026 года Кассационный суд по административным делам Казахстана окончательно отказал в предоставлении статуса беженца разыскиваемому российскими властями чеченскому оппозиционному активисту Мансуру Мовлаеву. Российская сторона обвиняет его в крупном вымогательстве и категорически требует немедленной экстрадиции. Сам активист, международные адвокаты и специальный докладчик ООН называют эти обвинения сфабрикованными, бью тревогу в связи с тем, что экстрадиция прямо обречет его на пытки или внесудебную расправу. Так что же возобладает — официальные соглашения между Астаной и Москвой или международные конвенции и человеческая жизнь?

Удар первой стороны: ордер на розыск от России и жесткие отказы суда Казахстана

Правоохранительные органы России и официальная судебная система Казахстана подходят к этому вопросу с жесткой уголовно-юридической точки зрения:

  • Обвинение в вымогательстве с интим-видео: Российской Федерацией Мовлаев объявлен в международный розыск по обвинению в требовании 50 тысяч рублей под угрозой распространения личных видеозаписей, что является главным юридическим основанием для запроса об экстрадиции;

  • Статьи об экстремизме и наркотиках: если правоохранительные органы Чечни арестовали его в 2020 году за наркоторговлю (ст. 228 УК РФ), то в 2022 году против него возбудили дополнительное дело об экстремизме, обвинив в финансировании оппозиционного движения «1АДАТ»;

  • Цепь преград в суде Казахстана: все заявления активиста, задержанного в мае 2025 года в ТРЦ «Эсентаи Малл» в Алматы, о предоставлении статуса беженца были последовательно отклонены (декабрь 2025 года — комиссия по делам беженцев; февраль 2026 года — административный суд; май — апелляция; сентябрь — кассация);

  • Официальный «зеленый свет» на экстрадицию: в январе 2026 года заместитель Генерального прокурора Казахстана официально одобрил выдачу Мовлаева России, а срок его содержания под стражей для экстрадиции был продлен до 13 января 2027 года.

Защита второй стороны: «Сфабрикованные дела, угроза пыток и срочная тревога ООН»

Защитники Мансура Мовлаева, представители оппозиции и влиятельные международные правозащитные организации заявляют, что весь процесс является политической местью:

  • «Я даже не знаю этих жертв»: Мовлаев заявляет, что дело о вымогательстве 50 тысяч рублей полностью сфабриковано, указанных в нем «потерпевших» он в жизни не видел, а денежные переводы по обвинению в экстремизме сфальсифицировали сами сотрудники силовых структур;

  • Наказание за критику режима Кадырова: Активист подчеркивает, что все преследования начались после его открытой критики политики руководства Чечни, а его деятельность связана со свободой слова;

  • Открытое предупреждение ООН: Специальный докладчик ООН Мариана Кацарова выступила с официальным заявлением о том, что в случае выдачи Мовлаева России его ждут жестокие пытки, политическое преследование или внесудебная расправа, и призвала не выдавать его;

  • Необычная просьба в Кыргызстане: Когда в 2023 году в суде Бишкека его обвинили в незаконном пересечении границы, Мовлаев просил суд о максимальном тюремном сроке — поскольку, по его мнению, сидеть в кыргызской тюрьме было «в тысячу раз безопаснее, чем на свободе в России».

«По казахстанскому законодательству и международным обязательствам человек не может быть выдан в государство, где ему неизбежно грозят пытки. В этом деле юридический формализм ставят выше человеческой жизни», — прокомментировали независимые правозащитники.

Чаши весов: столкновение дипломатического давления и человеческой жизни

Критерии оценки

Позиция прокуратуры России и Казахстана

Позиция Мовлаева и правозащитников ООН

Правовая основа

Международный розыск по обвинению в вымогательстве и Минская конвенция

Женевская конвенция о беженцах и пакт против пыток

Суть дела

Уголовное вымогательство 50 тысяч рублей и экстремизм

Месть за свободу слова и критику политики Кадырова

Будущие риски

Обещание проведения законных судебных и следственных действий

Угроза пыток, бесчеловечного обращения или внесудебного уничтожения

Решение суда Казахстана

Отказ в предоставлении статуса беженца, одобрение экстрадиции

Оценивается как нарушение международных гуманитарных норм

Если на одной чаше весов стоят десятилетние правовые договоренности между Казахстаном и Россией, согласие прокуратуры и официальные уголовные статьи, то на другой — звучащий с трибун ООН призыв к гуманности и жизнь активиста. Для Казахстана это дело — не просто судьба одного человека, а крупнейшая дилемма, испытывающая на прочность имидж страны на международной арене.

А как считаете вы, должен ли Казахстан выдавать по требованию Москвы лиц, запросивших политическое убежище на его территории, или лучше прислушаться к предупреждениям ООН и выбрать гуманистическую позицию? Какова теперь будет судьба Мансура Мовлаева? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом самого горячего политико-правового столкновения в регионе со всеми интересующимися!

Мансур МовлаевҚозоғистон судиЭкстрадицияБМТ инсон ҳуқуқлари
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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