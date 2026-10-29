Американка скончалась после совета ChatGPT: семья подала в суд на OpenAI

·59·Мир
Американка скончалась после совета ChatGPT: семья подала в суд на OpenAI

В США родители 31-летней Боуэн Ван, страдавшей эпилепсией, подали в суд на компанию OpenAI после ее смерти.

Коллаж с изображением женщины азиатского происхождения, семейной фотографии и логотипа ChatGPT.

Семья утверждает, что ChatGPT дал женщине опасные советы по снижению дозировки противосудорожного препарата. Об этом сообщает издание Те Нью-Йорк Тимес.

Сообщается, что Боуэн Ван принимала лекарство от эпилепсии более десяти лет. У нее обострились некоторые проблемы со здоровьем, кроме того, она опасалась, что принимаемый препарат может влиять на ее речь и мыслительные способности.

Женщина также беспокоилась из-за возможной потери работы в компании Amazon. Она хотела чувствовать себя увереннее на собеседованиях при приеме на новую работу и поэтому проконсультировалась с ChatGPT о снижении дозы лекарства.

Согласно иску семьи, чат-бот предложил ей план постепенного снижения дозировки препарата. Также утверждается, что он побуждал ее скрывать этот план от врачей и не воспринимал всерьез тревожные изменения в состоянии здоровья.

Лечащий невролог Боуэн, учитывая историю ее болезни и состояние, не рекомендовал бы прекращать прием лекарства. В материалах, представленных в суд, подчеркивается наличие связи между снижением дозировки препарата и смертью женщины. Она скончалась в феврале 2026 года.

Родители Боуэн обвиняют OpenAI в неосторожности и предоставлении опасных медицинских советов. Представитель компании назвал произошедшее трагедией и подчеркнул, что ChatGPT не может заменить медицинскую помощь. Также было отмечено, что новые модели лучше распознают экстренные медицинские ситуации по сравнению со старой моделью, которую использовала женщина.

В настоящее время ожидается рассмотрение дела в суде. Заявления семьи пока не являются заключением, подтвержденным судом.

OpenAIChatGPTБоуэн ВанЭпилепсия
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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